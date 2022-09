Championnat - Tänak poursuit sa remontée sur Rovanperä

Quatre-ving-dix-huit points. C'est l'écart qui séparait il y a moins de deux mois Kalle Rovanperä d'Ott Tänak au championnat, après la victoire du premier sur les terres du second. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts : le pilote Toyota a d'abord plié à son tour à domicile lors du Rallye de Finlande, avant de subir son premier abandon en Belgique. Ce week-end, à l'occasion du Rallye de l'Acropole, c'est finalement un manque de rythme global et une erreur le samedi matin qui ont privé le jeune homme de bientôt 22 ans de précieux points.

Pendant ce temps, Tänak engrange. Inexorablement. L'Estonien n'a certes pas remporté l'épreuve hellénique, mais il a de nouveau repris 19 points sur son adversaire grâce à sa deuxième place finale et au meilleur temps dans la Power Stage. Le pilote Hyundai figure désormais à 53 unités du leader du championnat, soit 45 points rattrapés en trois rallyes. Et dire qu'il aurait pu en reprendre encore sept de plus si Thierry Neuville s'était montré plus coopératif…

Il est vrai que le Belge devait impérativement renouer avec une victoire qui se refusait à lui depuis le Rallye de Catalogne 2021. Une formidable façon de rebondir après l'énorme déception qu'a pu constituer le Rallye d'Ypres trois semaines plus tôt, et qui lui permet de remonter à la troisième place au détriment d'Elfyn Evans, victime d'un abandon avant même le départ de la première spéciale du jour.

Neuville peut avoir le sourire : il vient de renouer avec la victoire pour la première fois depuis la Catalogne l'an dernier.

Toujours pas d'abandon pour Katsuta

Derrière le Gallois quatrième, on retrouve Takamoto Katsuta. Le Japonais continue d'impressionner par sa régularité cette saison, lui qui a vu l'arrivée d'une épreuve à laquelle il participait pour la toute première fois et qui a fait un véritable carnage parmi les concurrents. C'est bien simple, il est le seul à ne toujours pas avoir abandonné en 2022 : une vraie prouesse !

Craig Breen occupe pour sa part le sixième rang. Sa cinquième place en Grèce n'est certes pas la panacée pour l'Irlandais, mais au moins celui-ci a mis fin à une bien vilaine série de trois abandons successifs pour obtenir enfin un résultat significatif et prendre de l'air vis-à-vis d'Esapekka Lappi, qui a dû jeter l'éponge ce week-end en raison d'un problème mécanique.

On retrouve ensuite Dani Sordo en huitième position. L'Espagnol a de nouveau fait le boulot en grimpant pour la troisième fois sur le podium en autant de participations cette saison, permettant ainsi à Hyundai de décrocher son premier triplé en WRC depuis ses débuts dans la discipline en 2014.

Il prend ainsi l'avantage sur Sébastien Loeb, qui rétrograde de son côté à la dixième place après son abandon samedi matin alors qu'il était en mesure de viser a minima le podium. Gus Greensmith passe également devant le Français grâce à ses deux points glanés dans la Power Stage.

Au-delà du top 10, signalons la belle remontée de Pierre-Louis Loubet au 12e rang. Le Corse, qui a signé ses deux premiers scratchs en WRC vendredi, peut être fier de lui après avoir égalé son meilleur résultat dans la catégorie, avec une arrivée à la quatrième place.

Du côté du championnat constructeurs, l'avantage de Toyota sur Hyundai diminue lui aussi, passant de 88 à 63 points alors qu'il reste encore trois rallyes à disputer. L'écart se creuse en revanche entre la marque sud-coréenne et M-Sport, culminant à présent à 125 unités.

Championnat constructeurs / équipes

Pos. Équipes Points 1 Toyota Racing 404 39 44 43 49 25 46 52 41 42 23 - - - 2 Hyundai Motorsport 341 13 34 37 32 45 23 27 40 42 48 - - - 3 M-Sport Ford 216 42 17 20 14 26 23 14 18 14 28 - - - 4 Toyota Gazoo Racing WRT NG 112 8 14 8 12 11 15 11 10 11 12 - - -