Citroën explique la panne connue par Ogier en Catalogne

Embarqué dans la défense de son statut de Champion du monde, Sébastien Ogier devait signer un bon résultat pour espérer conserver des chances de septième couronne consécutive, mais il a rapidement vu son Rallye de Catalogne tourner à l'aigre lorsqu'une panne hydraulique sur sa Citroën C3 WRC l'a privé de direction assistée et a compliqué ses changements de rapports.

Pierre Budar, directeur de Citroën Racing, détaille le problème subi et révèle qu'il n'était pas possible de l'anticiper, car il s'agissait d'un dégât dans le système hydraulique qui a eu d'énormes conséquences, bien supérieures au dommage initial rencontré sur la voiture de l'équipage français.

"Le problème pour Sébastien était un simple tuyau, juste des dégâts sur un tuyau hydraulique, et le fluide s'est échappé", a expliqué Budar. "Le fait qu'il ait perdu les changements de vitesses et la direction s'explique car les deux fonctionnent sur la même pompe. C'était un tuyau lui-même qui était endommagé, pas une connexion."

"Ce n'était pas un dégât consécutif à une pierre, ce qui s'est produit n'est pas clair et ce n'est pas quelque chose que nous avons vécu avant. C'est un tuyau, tout ce qu'il y a de plus basique, que nous avons utilisé et utilisons sur toutes les voitures, depuis de nombreuses années, sans problème spécifique, rien ne le touchait. Nous devons mieux comprendre cela."

La marque aux chevrons a connu un week-end noir sur les routes espagnoles puisque l'autre C3 WRC, confiée à Esapekka Lappi, a rendu l'âme en fin de journée vendredi à la suite d'un problème moteur. Ogier n'a rien pu faire pour empêcher Ott Tänak de célébrer son premier titre de Champion du monde, mais Pierre Budar voit le verre à moitié plein et se félicite du rythme affiché par l'actuel numéro 1, qui est remonté à la huitième place.

"Ce sont des progrès, par rapport au niveau que nous avions", a-t-il rappelé, en référence au Rallye d'Allemagne cet été, que les deux pilotes avaient terminé en septième et huitième positions. Bien qu'Ogier se soit plaint d'un manque de motricité, les progrès sur asphalte sont indéniables pour le directeur de l'équipe française. "Le travail que nous avons fait est positif et nous allons dans la bonne direction."