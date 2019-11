Citroën ne restera pas en WRC au-delà de 2021

En 2022, le WRC passera à des voitures hybrides. Et cela se fera sans Citroën, comme l'a révélé un porte-parole du groupe PSA à Motorsport.com. "PSA Motorsport a confirmé un programme pour Peugeot en Championnat du monde d'Endurance. Notre engagement en Formule E [avec DS] va se poursuivre et nous n'allons pas mener trois programmes électriques/hybrides [de front]. Citroën ne sera pas en WRC en 2022, c'est sûr."

Quant aux deux saisons restantes en rallye, à savoir 2020 et 2021, là aussi en doute, le porte-parole d'ajouter : "Pour ce qui va se passer maintenant, il n'y a pas plus d'informations. Nous attendons de voir. Il est sûr que le programme client de Citroën avec la C3 R5 va continuer." Comme Motorsport.com vous l'avait révélé plus tôt dans la journée, les discussions sont visiblement toujours en cours avec Sébastien Ogier pour 2020.

La fin du programme WRC de Citroën en fin d'année ou en 2021 marquerait la première campagne sans marque de PSA dans la catégorie de pointe du Championnat du monde depuis 1986, époque à laquelle la marque aux chevrons avait dû mettre au rebut sa BX 4TC et Peugeot la 205 T16 E2. En tout cas, concernant les autres constructeurs présents actuellement en WRC, à savoir Toyota, Hyundai et Ford, ils travaillent eux activement en vue de 2022. La publication de la réglementation formelle est attendue d'ici la fin du mois.