Citroën annonce son retrait immédiat du WRC

Crainte depuis quelques jours, l'annonce de la fin du programme Citroën en Championnat du monde des Rallyes est tombée. Le constructeur français a officialisé son retrait avec effet immédiat, et ne participera pas à la prochaine saison du WRC.

Suite à l'annonce de l'engagement de Peugeot en Endurance à partir de 2022, l'avenir de Citroën s'était assombri avec une première certitude : un départ dans les deux ans à venir. Finalement, celui-ci se fait plus brutalement que prévu, et la marque aux chevrons le présente comme faisant suite à la décision de Sébastien Ogier de quitter l'équipe.

"Suite à la décision de Sébastien Ogier de quitter Citroën Racing à l’issue de cette saison 2019 en Championnat du Monde des Rallyes, Citroën a décidé de mettre un terme à son programme sportif en 2020 du fait de l’absence de pilote de pointe disponible pour la saison 2020", annonce le constructeur.

"Notre décision d’arrêter le programme WRC dès la fin 2019 est motivée par le choix de Sébastien Ogier de quitter Citroën Racing", affirme Linda Jackson, directrice de la marque Citroën. "C’est évidemment une situation que nous n’avons pas souhaitée mais nous n’envisagions pas la saison 2020 sans Sébastien. Je tiens à remercier les équipes de Citroën Racing, pour leur passion et leur engagement. Une partie de l’ADN de Citroën est intimement liée au rallye et nous sommes fiers d’être l’une des marques les plus titrées de l’Histoire du WRC avec pas moins de102 victoires et huit titres constructeurs."

Ces derniers jours, des pourparlers entre Ogier et Toyota pour la saison prochaine ont été évoqués. Le constructeur japonais espère d'ailleurs annoncer l'identité de ses pilotes pour 2020 en fin de semaine.

Sacré Champion du monde à six reprises (de 2013 à 2016 avec Volkswagen puis en 2017 et 2018 avec M-Sport), le Français avait fait son retour chez Citroën cette saison. Au volant de la C3 WRC il a remporté trois rallyes en 2019, terminant troisième du championnat et cédant ainsi sa couronne à Ott Tänak. Ce contrat avec la marque française devait être son dernier dans la discipline, avec l'objectif d'arrêter fin 2020.