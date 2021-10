Craig Breen rejoint M-Sport pour la saison 2022 du WRC

Craig Breen avait promis des nouvelles rapides concernant son avenir en WRC, les voici ! Annoncé très proche de M-Sport pour la saison prochaine, le pilote irlandais va bel et bien rejoindre l'équipe britannique, où il aura un volant à plein temps aux côtés de son copilote Paul Nagle. Il a paraphé un contrat pour deux saisons.

Cette titularisation est une première pour le pilote de 31 ans, qui évoluait depuis 2019 avec un programme partiel chez Hyundai. Il faut dire qu'il avait des arguments convaincants puisqu'il reste sur une très belle série de résultats, avec trois podiums consécutifs (dont deux deuxièmes places) décrochés en Estonie, en Belgique puis en Finlande le week-end dernier.

"Je suis très heureux et fier de rejoindre l'équipe M-Sport Ford avec Paul à mes côtés", se réjouit celui qui avait débuté sa carrière en rallye avec la structure de Malcolm Wilson. "Le chemin a été long pour nous en WRC, avec de nombreux rebondissements, mais nous avons désormais une chance unique de piloter pour la marque la plus prestigieuse et de nous battre pour le championnat."

"Ford a toujours été proche de mon cœur car ma carrière a débuté avec la Ford Fiesta R2 pour remporter le WRC Junior, avant de gagner le WRC S2000 avec une Ford Fiesta S2000. J'adore le rallye, chaque nuance de ce sport, mais surtout l'Histoire. Ajouter mon nom à la liste des pilotes qui ont évolué pour Ford est un peu surréaliste ; des pilotes comme Ari Vatanen, Hannu Mikkola, Colin McRae et Carlos Sainz. Figurer dans les livres d'histoire aux côtés de ces géants est un immense privilège."

Breen a déjà eu l'opportunité de tester outre-Manche la nouvelle Puma développée par Ford et M-Sport pour la nouvelle réglementation Rally1 qui entrera en vigueur l'an prochain. Il devrait à nouveau être à son volant pour des essais en Espagne d'ici la fin du mois.

"Ses performances cette saison ne sont pas passées inaperçues, avec des résultats fantastiques et réguliers tout en ayant un programme partiel en WRC", remarque Malcolm Wilson, patron de M-Sport. "Nous avons commencé à discuter il y a plusieurs mois, et je suis très enthousiaste à l'idée de pouvoir maintenant officialiser le fait qu'il mènera l'équipe ces deux prochaines saisons. Nous avons une voiture fantastique et je suis convaincu que Craig et la Puma seront à la hauteur des attentes de l'équipe pour les saisons à venir."

Breen est le premier pilote officiellement confirmé par M-Sport pour la saison 2022, mais il apparaît plus que vraisemblable qu'il soit accompagné par Adrien Fourmaux, qui a participé au développement de la Puma. L'équipe soutenue par Ford devrait engager trois voitures, dont la dernière pourrait être partagée entre Gus Greensmith et Sébastien Loeb. Le nom du nonuple Champion du monde est évoqué depuis le mois d'août.