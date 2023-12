Cyril Abiteboul devient président de Hyundai Motorsport

Moins d'un an après son arrivée en tant que responsable du programme WRC de Hyundai, Cyril Abiteboul a été annoncé comme le prochain président de Hyundai Motorsport, la branche compétition de la marque sud-coréenne, à compter du mois de janvier 2024.

En dépit de cette promotion, le Français – qui va succéder à Sean Kim, qui est à ce poste depuis avril 2022 et qui va désormais occuper selon le communiqué un nouveau rôle au sein de la marque – va demeurer en charge du programme en Championnat du monde des Rallyes.

Dans l'annonce officielle, il est indiqué qu'Abiteboul a "immédiatement produit une impression positive" depuis son arrivée dans le giron de la compagnie, en "aidant à l'introduction de changements organisationnels clés sur les 12 derniers mois". En sus de cette nomination, il est précisé que des mesures de restructuration supplémentaires seront effectives début 2024, avec l'objectif d'améliorer la performance et l'efficacité de l'entreprise.

"Tout d'abord, je dois remercier Sean Kim de m'avoir fait venir chez Hyundai Motorsport et Hyundai pour la confiance qu'ils m'ont témoignée dans ce nouveau rôle", a déclaré l'ancien directeur de Caterham et Renault en F1. "Nous avons des objectifs clairs dans les catégories où nous sommes en compétition. Nous sommes également chargés de transformer Hyundai Motorsport pour lui permettre de refléter l'évolution de Hyundai Motor Company et de continuer à être une plateforme pertinente pour la marque et les produits 'N'. Nous savons qu'il y a du travail à faire, mais nous pouvons compter sur une équipe de personnes dévouées, talentueuses et multiculturelles que je m'efforcerai de guider avec les mêmes valeurs de respect et de confiance que Sean au cours de sa présidence."

Outre la gestion de l'écurie de WRC, qui retrouvera en 2024 un duo de pilotes à plein temps composé de Thierry Neuville et Ott Tänak pour tenter d'aller conquérir les titres mondiaux, et de l'engagement en ETCR, l'avenir de Hyundai en compétition est lié depuis désormais de nombreux mois à une possible arrivée de la marque en Endurance.

Recruté en juin dernier en tant que directeur technique, François-Xavier Demaison (passé notamment par Volkswagen en WRC et Williams en F1) participe d'ailleurs depuis lors à l'amélioration et au développement des capacités de Hyundai mais aussi à la définition des futurs programmes du constructeur en sport auto.