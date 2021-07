Troisième copilote pour Dani Sordo cette saison

Dani Sordo a décidé de changer à nouveau de copilote, et ce pour la deuxième fois en quelques mois. Le pilote Hyundai a en effet annoncé ce vendredi qu'il se séparait de Borja Rozada. Celui-ci avait pris en début d'année la place de Carlos del Barrio, copilote de longue date de l'Espagnol avec qui il a remporté ses trois victoires en WRC.

Sordo et Rozada n'auront disputé que trois épreuves ensemble, le pilote annonçant finalement l'arrivée de Candido Carrera, qui a plus de 30 participations en WRC à son actif. Il s'agit donc du troisième copilote de Sordo cette saison, puisqu'il a commencé le championnat en disputant le Rallye Monte-Carlo avec Del Barrio, avant d'être rejoint par Rozada pour le Portugal, la Sardaigne et le Kenya. Deuxièmes au Portugal, ils ont abandonné en Italie et au Kenya et n'y ont marqué qu'un point dans la Power Stage.

"Je suis reconnaissant envers Borja pour son implication et son professionnalisme", a fait savoir Dani Sordo dans un communiqué. "Il m'a montré qu'il était un excellent copilote, dans la voiture comme en dehors. Malheureusement, malgré un travail énorme que nous avons livré tous les deux pour se comprendre à 100%, la compréhension de mes notes dans les spéciales n'a pas été parfaite. J'espère pouvoir m'entendre avec Candido Carrera dès que possible et que nous pourrons fêter ensemble de grands succès cette année."

On ne sait pas encore quand Sordo et Carrera disputeront leur premier rallye ensemble en WRC, Hyundai ayant choisi de partager sa troisième voiture entre l'Espagnol et Craig Breen. Fort d'une deuxième place en Estonie, Breen devrait garder le volant pour le prochain rallye, celui d'Ypres qui aura lieu à la mi-août. Il est toutefois probable que Sordo fasse son retour plus tard dans la saison, sachant qu'il restera encore au programme les rallyes prévus en Grèce, en Finlande, en Espagne et au Japon.

À 38 ans, Dani Sordo n'a pas d'avenir assuré en WRC pour le moment, car Hyundai n'a pas confirmé ses plans concernant l'utilisation de sa troisième voiture pour 2022, année qui marquera le passage du WRC à un nouveau règlement hybride. Le nom de Sordo a été lié à Toyota ces derniers mois, la marque japonaise devant elle aussi trouver un pilote pour un programme partiel dans sa troisième voiture, sachant que le septuple Champion du monde Sébastien Ogier ne réalisera pas de campagne complète.