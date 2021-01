La date du Rallye d'Ypres est fixée

Annoncé au calendrier 2021 du WRC pour remplacer le Rallye de Grande-Bretagne, le Rallye d'Ypres connaît désormais la date à laquelle il aura lieu. La manche belge avait été confirmée pour le mois d'août il y a dix jours, s'intercalant entre les Rallyes de Finlande et du Chili, sans toutefois qu'un week-end précis ne soit défini. C'est désormais chose faite : rendez-vous est pris du 13 au 15 août.

"Pour nous c'est une excellente date, car pour beaucoup de monde c'est un long week-end et ça tombe au milieu des vacances scolaires", se réjouit Jan Huygue au nom de Club Superstage, organisateur de l'épreuve. "En outre, cette date est également idéale pour le circuit de Spa-Francorchamps, où le Grand Prix de Formule 1 est au programme deux semaines plus tard."

Disputé sur asphalte, le Rallye d'Ypres fera sa première apparition au calendrier mondial après une première tentative avortée l'an passé, en raison de la crise du coronavirus. Le parcours fera le lien entre le berceau historique de l'épreuve, déjà très réputée, et le circuit de Spa-Francorchamps.

"Lorsque nous avons été contraints d'annuler l'édition 2020 en octobre dernier, en raison de la crise sanitaire, c'était un sérieux coup dur", rappelle Diego Desmadryl, chargé de l'économie et du tourisme à Ypres. "Nous sommes très heureux et fiers d'avoir l'opportunité d'accueillir le WRC dans notre ville. Il a fallu s'organiser pour trouver une date appropriée, mais après consultation de toutes les parties, nous avons choisi le week-end du 13 au 15 août. C'est un énorme coup de fouet pour le tourisme, car cela place Ypres sous le feu des projecteurs au niveau international. L'an dernier, les réservations de nuitées étaient massives, et il y en aura sans aucun doute encore plus avec cette date en plein été."

