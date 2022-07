Décès de Paddy Hopkirk, légende des rallyes

C'est une légende des rallyes qui vient de s'éteindre, en la personne de Paddy Hopkirk. Le Nord-Irlandais est devenu célèbre durant la première partie des années 1960 en s'associant à la British Motor Corporation, une alliance qui débouchera sur des succès en 1964 avec la marque Mini.

Né à Belfast le 14 avril 1933, Hopkirk a entamé une carrière de pilote professionnel d'abord sur circuit et dans les courses de côtes en 1955, avant de remporter trois années de suite le Hewison Trophy, récompensant le pilote irlandais le plus couronné de succès.

Hopkirk commença une première fois à faire parler de lui en 1956 lorsque la Standard Motor Company lui offrit un volant d'usine sur le prestigieux Rallye RAC, qu'il mènera d'ailleurs brièvement avant de souffrir de problèmes mécaniques.

Ce n'est qu'un peu plus tard que le Britannique rejoignit la BMC, où il devint célèbre en pilotant une Mini Cooper S, transformant du même coup cette voiture en véritable icone. C'est d'ailleurs au volant de cette voiture que survint le point d'orgue de la carrière d'Hopkirk, à l'occasion du Rallye Monte-Carlo 1964, qu'il remporta aux côtés de Henry Liddon.

Ce succès arriva un an tout juste après sa première participation à l'épreuve, et fut à ce point retentissant que le Nord-Irlandais eu l'honneur de recevoir à cette occasion un télégramme de la part du Premier Ministre britannique de l'époque, Alec Douglas-Home. Hopkirk allait ensuite remporter quelques années plus tard, en 1967, une seconde victoire sur le Rallye de l'Acropole, toujours sur Mini.

Cette même année, il fut élu à vie membre du British Racing Drivers Club, et resta engagé dans l'industrie des sports mécaniques pour devenir in fine le vice-président du BRDC, puis son président de 2017 à 2019.

Un nom indissociable de la marque Mini

Hopkirk fut en outre parmi les premiers pilotes intronisés au sein du Rally Hall of Fame en 2010, en préambule du Rallye de Finlande, aux côtés de Timo Mäkinen, Rauno Aaltonen et Erik Carlsson.

"C'est avec une grande tristesse que nous vous informons de la disparition de l'ancien président et vice-président du BRDC, le membre de l'Ordre de l'Empire britannique, Paddy Hopkirk", a indiqué un communiqué du BRDC. "Nous remercions Paddy pour toute son implication et son amour envers le Club. De la part de tout le Club, nous adressons notre amour et nos pensées à sa famille en ce moment difficile."

On l'a dit, Hopkirk n'a pas été seulement impliqué en rallye mais également en compétition sur piste, prenant part au Bathurst 500 pour le compte de BMC, avant que la distance de l'épreuve d'Endurance australienne double et devienne le Bathurst 1000. Il obtint ainsi pour meilleur résultat une sixième place au général ainsi qu'une troisième dans sa catégorie au volant d'une Mini Cooper S aux côtés de Timo Mäkinen.

La FIA a aussi tenu à rendre homme à Hopkirk, via un post sur les réseaux sociaux : "La FIA rend hommage à l'ancien pilote de rallyes Paddy Hopkirk, décédé à l'âge de 89 ans. Après avoir débuté sa carrière en 1955, il a remporté à cinq reprises le Circuit of Ireland ainsi que l'édition 1964 du Rallye Monte-Carlo. Il était membre du BRDC depuis 1967. Nos pensées vont à sa famille et ses amis."

De par ses différents succès avec la marque, Hopkirk était par ailleurs devenu une idole parmi la communauté de propriétaires de Mini. Le Nord-Irlandais fut par la suite recruté par BMW en tant que consultant lors de la relance sur le marché de la marque Mini en 2001. Autant de réussites qui l'amenèrent à être élevé au rang de membre de l'Ordre de l'Empire britannique en 2016.