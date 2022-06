ES6 à ES9 - Les deux dernières ES annulées, Lappi nouveau leader

La seconde boucle de spéciales prévue cet après-midi aura été réduite à peau de chagrin, la faute à l'annulation des deux dernières spéciales, qui n'auront donc été empruntées qu'à une seule reprise par les WRC.

Un laps de temps suffisant néanmoins pour permettre à Esapekka Lappi de reprendre la tête du rallye in extremis à l'issue de l'ES7, Sedini - Castelsardo 1. Le pilote finlandais y a en effet décroché son second scratch du jour après celui obtenu dans la matinée, signant une superbe performance en reprenant 7"1 sur son rival jusqu'ici pour la victoire, Ott Tänak.

De la chance dans le malheur de Tänak

Ce dernier, leader à la mi-journée, avait pourtant poussé son avantage sur la première spéciale de l'après-midi, Osilo - Tergu 1, mais un problème de transmission survenu sur sa Toyota Yaris l'a par la suite handicapé : "La transmission s'est cassée vers la fin [de l'ES7]", a expliqué le Champion du monde 2019 au point-stop. "Par la suite j'ai eu la sensation d'avoir trois roues motrices. Elle n'a pas été totalement cassée, mais j'ai eu une gêne à l'accélération ainsi que dans les phases de freinage."

Reste que l'annulation des deux dernières spéciales du jour est une véritable aubaine pour l'Estonien, qui va pouvoir réparer à l'assistance d'Alghero en limitant considérablement les dégâts au classement.

L'annulation des deux dernières spéciales a probablement sauvé la mise de Tänak, victime d'un ennui mécanique à la fin de l'ES7

Bataille à trois pour le podium

Le pilote Hyundai ne figure en effet qu'à sept petits dixièmes de seconde de Lappi au général, alors que derrière les deux leaders le Français Pierre-Louis Loubet a fait montre à nouveau de sa vista pour se maintenir en troisième position, à une quinzaine de secondes, en résistant aux assauts répétés de son coéquipier Craig Breen.

Le Britannique a pourtant pris tous les risques, notamment sur l'ES6 où il a bien failli partir à la faute à de multiples reprises, mais doit pour l'heure se contenter de la quatrième place, quatre dixièmes seulement derrière Loubet.

La bataille pour le podium comprend d'ailleurs un troisième prétendant, en la personne de Dani Sordo. On sait l'Espagnol particulièrement tranchant dans les moments décisifs (n'oublions pas qu'il avait réussi à prendre le dessus sur Takamoto Katsuta pour une place dans le top 3 sur l'ultime spéciale au Portugal, lors de la Power Stage de Fafe). Pour son deuxième engagement cette saison, l'Ibère pourrait donc bien refaire le coup alors que lui, Loubet et Breen évoluent dans un mouchoir de poche, à savoir tout juste une seconde.

Pour l'instant, ça tient pour Loubet, toujours troisième du rallye d'un souffle devant Breen et Sordo

Le déclic pour Fourmaux ?

En sixième position, on retrouve Adrien Fourmaux. Les premiers points obtenus par le Nordiste il y a deux semaines après un début de saison très difficile ont visiblement fait leur effet, et celui-ci s'est montré tranchant tout au long de la journée, avec en point d'orgue une troisième place sur l'ES7.

Le tricolore devance Katsuta au classement provisoire, et un Kalle Rovanperä plus en difficulté qu'escompté et déjà relégué à plus d'une minute. C'est toujours mieux que Thierry Neuville, une nouvelle fois frappé par la guigne avec un nouveau problème mécanique en fin de matinée, une nouvelle fois au niveau de la transmission (tout comme au Portugal).

Au moins a-t-il pu repartir, ce qui n'a pas été le cas d'Elfyn Evans, auteur du premier scratch du jour ce matin, et qui a été amené à renoncer à la fin de la troisième spéciale suite à une fuite d'eau sur sa machine.

Andreas Mikkelsen complète pour sa part le top 10 et est en tête du WRC2 suite au problème technique rencontré par le leader du championnat, le Français Yohan Rossel, peu après le départ de la dernière spéciale disputée aujourd'hui.

Les hostilités reprendront à présent demain à partir de 07h46, avec l'ES10, Tempio Pausania 1.

Scratchs de la journée

ES2 : E. Evans

ES3 : E. Lappi

ES4 : D. Sordo

ES5 : D. Sordo

ES6 : O. Tänak

ES7 : E. Lappi

ES8 : annulée

ES9 : annulée

Rallye de Sardaigne - Classement à l'issue de l'ES9