ES1 & 2 - Ogier donne la leçon, Loeb le meilleur élève !

La cinquantième saison du Championnat du monde des Rallyes a débuté avec la manière ce jeudi soir, sur les hauteurs de la Principauté de Monaco, avec les spéciales de Lantosque-Lucéram (15,20 km) et La Bollène Vésubie-Moulinet (23,25 km).

Dans des conditions rarement aussi sèches en cette époque de l'année mais piégeuses avec quelques plaques de givre, la "nuit du Turini" a livré un premier verdict sans appel en faveur du jeune "retraité" de la discipline, Sébastien Ogier. Malgré des sensations "pas si géniales", le Gapençais a assommé la concurrence dès les premiers kilomètres en claquant le premier meilleur temps de la saison et de l'ère hybride, avant de récidiver dans la seconde spéciale et son mythique col de Turini. Après avoir essayé "des petites choses" sur sa monture, l'octuple Champion du monde a pris les commandes du classement général pour 6"3 face à l'autre légende du WRC, Sébastien Loeb.

Tout juste rentré du Dakar, avec une préparation plus courte que ses adversaires, l'Alsacien a fait, une fois de plus, étalage de son talent en étant le seul à pouvoir suivre le rythme du pilote Toyota Gazoo Racing. Prudent dans la première spéciale avant d'être ralenti par des pneus en surchauffe dans la suivante, le tout nouveau pilote M-Sport a néanmoins prouvé qu'il était encore une référence en WRC, à 47 ans.

Derrière ces deux "monstres", Elfyn Evans a réussi à limiter les dégâts en ne lâchant que 11"2 sur son coéquipier, même s'il a admis qu'il avait du mal à s'habituer à la puissance délivrée par le boost du système hybride.

Si Loeb a très probablement donné le sourire à ses nouveaux employeurs, Adrien Fourmaux et Gus Greensmith ont été également des beaux motifs de satisfaction pour M-Sport. Globalement très enthousiasmés par la nouvelle Ford Puma Rally1, le Français et son coéquipier ont réussi une très belle première étape en pointant respectivement aux quatrième et cinquième rangs.

La soirée a en revanche été beaucoup moins glorieuse du côté du team Hyundai Motorsport. Bien qu'ayant réussi à se maintenir sous la barre des 30", Thierry Neuville n'a eu "aucune confiance" dans sa monture. Le bilan a été encore plus mauvais pour Ott Tänak, handicapé par des "problèmes hydrauliques". Oliver Solberg a quant à lui commis quelques erreurs et n'a guère fait mieux que son jeune adversaire Kalle Rovanperä, perdu au volant de la nouvelle Yaris GR Rally1.

La deuxième étape débutera ce vendredi à partir de 9h14 avec le premier passage dans la spéciale de Roure-Beuil et ses 18,33 km. Le Rallye Monte-Carlo est à suivre dans son intégralité sur Motorsport.com.

Scratchs de la soirée

ES1 : S. Ogier

ES2 : S. Ogier

WRC Rallye Monte-Carlo - Classement après l'ES2