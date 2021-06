ES1 - L'échauffement pour Ogier avant les choses sérieuses

Après 19 ans d'absence en Championnat du monde, le Safari Rally Kenya a officiellement fait son grand retour en WRC ce jeudi à partir de 13h08 (en France). Quelques minutes seulement après la cérémonie de départ organisée au pied du Centre international de conférence Kenyatta en plein cœur de Nairobi, les 53 équipages ont ensuite mis le cap vers la première super spéciale située au nord-est de la capitale dans le quartier de Kasarani.

Sur un circuit en huit de 4,84 km tracé sur un piste large et "propre", les pilotes du WRC ont toutefois pris un réel plaisir à rouler devant plusieurs milliers de spectateurs enthousiastes. Dans cet exercice où il y a toujours plus à perdre qu'à gagner, les écarts ont logiquement été réduits sur ce parcours loin de représenter les réjouissances programmées ce week-end.

Souvent à l'aise dans cette configuration, Sébastien Ogier s'est montré cette fois encore le plus rapide. Au volant d'une Yaris WRC chaussée de pneus soft (comme ses coéquipiers chez Toyota Gazoo Racing), le Français a pris la tête pour trois dixièmes face à Kalle Rovanperä. Dans le même rythme, Elfyn Evans est venu compléter le podium provisoire à sept dixièmes.

Partis avec des pneus hard, les pilotes Hyundai Motorsport ont eu un peu plus de mal à se mettre dans le rythme. Si Ott Tänak est resté au contact des pilotes Toyota en grimpant au quatrième rang à 2"5, Thierry Neuville et Dani Sordo ont concédé respectivement 5"0 et 10"5. Le Belge est sorti un peu large dans une courbe à droite tandis que son coéquipier a été gêné par la poussière.

Dans le duel des "débutants" en catégorie reine, Oliver Solberg a pris le meilleur départ face à Adrien Fourmaux pour 1"7.

Après cette courte première étape, les choses sérieuses débuteront réellement ce vendredi à partir de 7h09 (en France) avec le premier passage dans la spéciale de Chui Lodge. Le Safari Rally Kenya sera à suivre dans son intégralité sur Motorsport.com.

Scratch de la journée

ES1 : S. Ogier

Safari Rally Kenya - Classement après l'ES1