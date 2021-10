ES9 & 10 - Démonstration pour Evans, frustration pour Rovanperä

Impressionnant depuis le début de la journée, Elfyn Evans s'est montré particulièrement à son aise en terminant la boucle matinale avec deux meilleurs temps supplémentaires. Sur un rythme toujours aussi élevé, 123,7 km/h de moyenne au cumul de la matinée, le Gallois a pris le dessus face aux pilotes Hyundai incapables de suivre le rythme imposé. À mi-journée, le vice-Champion du monde en titre possède désormais respectivement 5"6 et 9"7 de marge sur Craig Breen et Ott Tänak.

Bien qu'ayant réussi à maintenir l'écart sur son coéquipier, l'Irlandais n'a rien pu faire face aux vagues successives assénées par Evans tout simplement au dessus du lot ce matin. À fond depuis les premiers kilomètres, il a reconnu que son adversaire avait simplement "quelque chose en plus" que lui n'avait pas.

À bonne distance de ce trio de tête (intouchable ?), Kalle Rovanperä a quant à lui connu un énorme coup dur. Bien installé à la quatrième place après s'être défait de son compatriote Esapekka Lappi, le jeune Finlandais est sorti de la route dans la spéciale de Patajoki (ES10), le radiateur et tout l'avant de sa Yaris étant bien endommagés après un gros contact sur un tas de graviers. Considéré comme le grandissime favori à la victoire ce week-end, le prodige de 21 ans est totalement passé à côté de son rendez-vous tout comme Thierry Neuville et Sébastien Ogier. Esseulé au sixième rang à plus de 12" du Belge, le septuple Champion du monde n'a toujours pas réussi à inverser la tendance malgré quelques changements de set-up sur sa monture. En manque de confiance, il a admis que sa vitesse n'était "pas fantastique" sans donner le sentiment de pouvoir arranger ça.

La deuxième journée se poursuit ce samedi à partir de 14h16 avec le second passage dans la spéciale de Kakaristo-Hassi. Le Rallye de Finlande est à suivre dans son intégralité sur Motorsport.com.

Scratchs de la matinée

ES7 : E. Evans

ES8 : E. Evans

ES9 : E. Evans

ES10 : E. Evans

Rallye de Finlande - Classement après l'ES10