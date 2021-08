ES11 & 12 - Neuville contrôle les assauts de Breen

Après un début de matinée marqué par les sorties de route de Loubet (ES9), Katsuta (ES10) et les trois minutes perdues par Tänak suite à une crevaison (ES9), la boucle matinale s'est terminée plus calmement.

Malgré les apparences, le (faux ?) duel pour la première position n'a pas baissé en intensité entre Thierry Neuville et Craig Breen. Le Belge a bien résisté aux assauts de son coéquipier, pourtant particulièrement en forme ce samedi avec deux meilleurs temps. Dans la plus courte spéciale de la journée, Mesen-Middelhoek et ses 7,99 km, il s'est même donné un peu d'air en lui reprenant 2"5. Avant de rejoindre Ypres et le parc d'assistance pour la pause de mi-journée, l'écart s'est maintenu à 6"8 en sa faveur.

À plus de 39" du duo de tête, la troisième place est également restée indécise entre les pilotes du team Toyota Gazoo Racing. Incapables de suivre le rythme imprimé aux avant-postes par les i20 Coupe WRC, Elfyn Evans et Kalle Rovanperä ont continué leur lutte à distance, le Gallois signant au passage le premier meilleur temps pour son équipe dans l'ES11 avant de voir revenir le Finlandais à 2"1 à l'issue de l'ES12. Spectateur de la bataille entre ses coéquipiers sans pouvoir venir s'y mêler, Sébastien Ogier a pourtant affirmé que "ce n'était pas trop mal" mais qu'"il en manquait un peu" en évoquant ses performances.

Esseulé à la sixième position depuis sa crevaison, Ott Tänak est apparu totalement désabusé de son côté en se contentant d'accumuler les kilomètres. Encore en lutte pour le podium ce matin avant sa mésaventure, l'Estonien a surement enterré ses derniers espoirs au championnat.

La deuxième étape reprend à partir de 14h11 avec le second passage des quatre spéciales disputées ce matin. Le Rallye d'Ypres est à suivre dans son intégralité sur Motorsport.com.

Scratchs de la matinée

ES9 : C. Breen

ES10 : C. Breen

ES11 : E. Evans

ES12 : T. Neuville

Rallye d'Ypres-Belgique - Classement après l'ES12