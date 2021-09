ES11 & 12 - Rovanperä en gestion, Tänak et Ogier en baston

À la veille d'une dernière étape déterminante, la troisième journée du Rallye de l'Acropole s'est terminée dans les montagnes au sud de Lamia avec les seconds passages dans les spéciales de Pavliani (ES11) et d'Elefthehorori (ES12).

Intouchable ce matin avec quatre meilleurs temps consécutifs, Kalle Rovanperä s'est montré nettement moins incisif cet après-midi en se contentant des troisième et deuxième temps. Bien qu'ayant adopté un rythme plus conservateur en cette fin d'étape, le Finlandais a été l'homme fort de ce samedi en augmentant sa marge de 3"6 à 30"8, de quoi aborder plus sereinement les 69,25 kilomètres restants.

Si le leader a passé un après-midi tranquille, la lutte pour la deuxième place, opposant Ott Tänak à Sébastien Ogier, l'a nettement moins été. Après avoir vu le pilote Toyota revenir à 2"5 à l'issue de l'ES11, l'Estonien a parfaitement réagi avec le meilleur temps dans la spéciale suivante, une performance lui permettant de reprendre un peu d'air ce soir.

Écarté de toute bataille depuis le milieu de la deuxième journée, Dani Sordo s'est contenté de rouler sans prendre le moindre risque pour assurer sa quatrième position. À une minute de l'Espagnol, Adrien Fourmaux a pris à nouveau un maximum d'expérience tout en consolidant son top 5 face à son coéquipier Gus Greensmith.

En queue de peloton depuis leurs problèmes rencontrés ce vendredi, Elfyn Evans et Thierry Neuville ont rempli leurs objectifs en remontant dans le top 10. Si le classement du Gallois ne devrait plus évoluer à la régulière, le pilote Hyundai aura encore un dernier effort à fournir pour ne faire qu'une bouchée des deux Skoda Fabia R5 du team Toksport, séparées par 0"8 en WRC2.

La quatrième et dernière journée reprend ce dimanche dans la spéciale de Tarzan, programmée à partir de 07h08 (en France). Le Rallye de l'Acropole est à suivre dans son intégralité sur Motorsport.com.

Scratchs de la journée

ES7 : K. Rovanperä

ES8 : K. Rovanperä

ES9 : K. Rovanperä

ES10 : K. Rovanperä

ES11 : S. Ogier

ES12 : O. Tänak

Rallye de l'Acropole - Classement après l'ES12