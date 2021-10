ES10 à 13 - Solide journée pour Neuville, large leader

La deuxième journée du Rallye d'Espagne s'est terminée comme habituellement par la super-spéciale tracée dans Salou, à deux pas de la plage. Dans cet exercice toujours délicat à appréhender en raison du sable présent sur la chaussée composée essentiellement de pavés, Thierry Neuville ne s'est pas fait piéger pour rentrer ce soir en solide leader du classement général. Intouchable ce matin avec trois meilleurs temps consécutifs, le Belge a doublé la mise cet après-midi pour augmenter son avance à 16"4 face à Elfyn Evans. Incapable de suivre le rythme du leader, le pilote Toyota Gazoo Racing s'est trompé de direction dans ses réglages après avoir "tenté des choses" et a définitivement perdu le contact.

À l'image de celle de son coéquipier, la journée a été mitigée pour Sébastien Ogier. Après avoir peiné à trouver de la confiance vendredi, le septuple Champion du monde s'est senti plus à l'aise aujourd'hui, ses deux meilleurs temps signés dans les ES 11 et 12 étant là pour le prouver. Malgré ce regain de forme, un calage, lui coutant plusieurs secondes dans la dernière super-spéciale, est venu ternir sa belle fin de journée. Distancé pour la troisième place, Dani Sordo a finalement profité des soucis du Français pour recoller à 1"2 avant la dernière étape.

L'addition a été encore plus salée pour l'autre pilote tricolore, Adrien Fourmaux. Dans le second passage de la spéciale de Querol-Les Pobles, là où il avait signé un excellent deuxième temps dans la matinée, le pilote M-Sport n'a pas connu le même sort en se rendant cette fois coupable d'une petite touchette à l'avant gauche contre un rail, suffisante pour lui faire perdre plus de dix minutes et l'éjecter hors du top 20.

La troisième journée débute ce dimanche à partir de 7h00 dans la spéciale de Santa Marina et ses 9,10 km. Le Rallye d'Espagne est à suivre dans son intégralité sur Motorsport.com.

Scratchs de la journée

ES7 : T. Neuville

ES8 : T. Neuville

ES9 : T. Neuville

ES10 : T. Neuville

ES11 : S. Ogier

ES12 : T. Neuville / S. Ogier (ex æquo)

ES13 : T. Neuville

Rallye d'Espagne - Classement après l'ES13