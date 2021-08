ES13 & 14 - Neuville maîtrise, Ogier chasse le podium

Sous un ciel toujours aussi clément et des températures avoisinant les 25 degrés, la seconde boucle a repris avec les secteurs chronométrés d'Hollebeke (ES13) et Dikkebus (ES14). Le grip s'est amélioré et les chronos également, malgré la pollution ramenée sur la route par le passage de tous les concurrents encore en course.

Dans ces conditions qu'il a jugées "meilleures", Sébastien Ogier a enfin pu s'exprimer pleinement pour arracher son premier meilleur temps du week-end dans l'ES13, avant d'enchaîner avec le deuxième temps dans la spéciale suivante. À l'attaque tout en gardant la dernière marche du podium en ligne de mire, le septuple Champion du monde a refait une partie de son retard pour revenir à respectivement 8"9 et 5"2 d'Evans et Rovanperä.

Aux avant-postes, le chassé-croisé entre Thierry Neuville et Craig Breen a repris de plus belle malgré le message relativement clair d'Andrea Adamo concernant l'importance de conserver le résultat actuel. Sans prendre le moindre risque selon lui, le Belge s'est bien repris avec son sixième meilleur temps (ES14) après avoir concédé quelques dixièmes à son coéquipier dans le tronçon précédent. De son côté, l'Irlandais s'est montré partagé entre le fait de devoir "ramener la voiture à la maison" et le plaisir procuré par "la grosse PlayStation" qu'il a entre les mains ce week-end.

Sixième, Ott Tänak s'est contenté de rouler sur un rythme moins soutenu que celui imprimé par ses coéquipiers. Avec trois minutes de retard sur son plus proche adversaire, le pilote Hyundai Motorsport a bien compris qu'il ne pouvait plus viser mieux à la régulière.

La deuxième étape se poursuit à partir de 16h01 avec le second passage dans la spéciale de Watou et ses 13,62 km. Le Rallye d'Ypres est à suivre dans son intégralité sur Motorsport.com.

Scratchs de l'après-midi

ES13 : S. Ogier

ES14 : T. Neuville

Rallye d'Ypres - Belgique - Classement après l'ES14