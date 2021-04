ES13 & 14 - Neuville recolle au duo de tête

Après la pause de mi-journée et un passage par le parc d'assistance de Zagreb, le Rallye de Croatie a repris ce samedi après-midi avec Mali Lipovec – Grdanjci (ES13) et ses 20,30 km puis Stojdraga – Gornja Vas (ES14) et ses 20,77 km. Sous un soleil radieux et des températures avoisinant les vingt degrés, le choix de pneus s'est révélé plus simple que ce matin. Hyundai Motorsport et M-Sport ont opté pour cinq Hard tandis que les pilotes du team Toyota Gazoo Racing ont préféré assurer en embarquant une roue de secours de plus que leurs rivaux.

Un décision finalement payante pour Sébastien Ogier qui a été victime d'une crevaison lente vers l'arrivée de l'ES13. Si le Français a réussi à conserver la tête du classement général, il a vu Elfyn Evans et Thierry Neuville recoller respectivement à 6"9 et 9"5. Satisfait d'avoir enfin "les bons pneus" sur sa i20 Coupe WRC, le Belge a profité de ce fait de course et du manque de "courage" du Gallois pour refaire plus de la moitié de son retard et revenir dans les échappements des Yaris WRC.

Lire aussi : Hyundai a payé cash son mauvais choix de pneus

Dans l'ES14, les trois hommes de têtes ont fait jeu égal, à bonne distance cependant de Takamoto Katsuta auteur à nouveau du meilleur temps dans cette spéciale. Auteur d'une course pleine d'enseignements jusque là, Pierre-Louis Loubet s'est fait piégé (ES14) alors qu'il était sixième. Posé en contre-bas de la route dans les arbres, le Corse n'a pas réussi à remettre sa i20 Coupe WRC sur la route.

La deuxième journée se termine à partir de 16h10 avec les deux dernières spéciales de la boucle, à suivre sur Motorsport.com.

Scratchs de l'après-midi

ES13 : T. Neuville

ES14 : T. Katsuta

Rallye de Croatie - Classement après l'ES14