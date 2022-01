ES15 & 16 - Loeb reprend la tête dans un scénario complètement fou

Avant d'aborder la Power Stage, toujours décisive avec ses points bonus attribués aux cinq pilotes les plus rapides, la matinée s'est poursuivie sur un rythme élevé avec la dernière répétition dans Briançonnet-Entrevaux (14,26 km) et le second passage dans le secteur chronométré de La Penne-Collongues (19,37 km).

Dans des conditions toujours aussi piégeuses avec la présence de plaques d'humidité et de givre, Sébastien Loeb a jeté ses dernières forces dans la bataille et a bénéficié d'un incroyable coup de théâtre pour reprendre la tête du classement général avant les 14,26 kilomètres de la dernière spéciale. Imperturbable jusque-là, Sébastien Ogier a terminé l'ES16 au ralenti à la suite d'une crevaison lui coûtant plus de 34".

Derrière le duo de tête, Craig Breen a, de son côté, fait le plus dur pour se maintenir sur la dernière marche du podium qui, si elle venait à se confirmer, serait "une excellente façon de commencer la saison". À plus d'une minute de l'Irlandais, Kalle Rovanperä a quant à lui définitivement rendu les armes en ne se focalisant plus que sur la Power Stage.

Cauchemardesque depuis le départ, le week-end de Hyundai Motorsport a pris une tournure légèrement positive. Bien que handicapé par son différentiel arrière dans les parties bosselées entraînant du patinage, Thierry Neuville a finalement réussi à signer le premier meilleur temps (ES15) du week-end pour son équipe, Toyota (8) et M-Sport (6) se partageant les honneurs depuis jeudi.

Parti avec une seule roue de secours afin de gagner du poids non négligeable pour la Power Stage, Elfyn Evans s'est rajouté une pression supplémentaire en crevant (ES15).

La quatrième et dernière étape se termine ce dimanche à partir de 12h18 avec la Power Stage de Briançonnet-Entrevaux. Le Rallye Monte-Carlo est à suivre dans son intégralité sur Motorsport.com.

Scratchs de la matinée

ES14 : S. Loeb

ES15 : T. Neuville

ES16 : S. Loeb

WRC Rallye Monte-Carlo - Classement après l'ES16