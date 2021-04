ES15 & 16 - Ogier garde une petite marge avant la dernière étape

Avec ses 121,92 km chronométrés, la deuxième journée du Rallye de Croatie a tenu toutes ses promesses avec plusieurs rebondissements.

Lors de la boucle matinale de quatre spéciales, c'est un mauvais choix pneus de la part des pilotes Hyundai Motorsport qui a chamboulé la hiérarchie établie jusque-là. Thierry Neuville, leader au départ de la deuxième journée, n'a pas eu les armes pour rivaliser face aux deux Yaris WRC de Sébastien Ogier et Elfyn Evans. À mi-journée, le Belge a même accusé plus de 19" de retard sur le septuple Champion du monde.

Lors de la boucle de l'après-midi, les choses sont finalement rentrées dans l'ordre pour le pilote Hyundai Motorsport. Avec cette fois "les bons pneus", il a pu refaire une grosse partie de son retard suite à la crevaison de Sébastien Ogier dans l'ES13. Dans les trois dernières spéciales de la journée, l'écart s'est ensuite maintenu entre le trio de tête. À 6"9 du leader français, Elfyn Evans s'est intercalé en conservant 3"5 de marge sur Thierry Neuville.

Solidement accroché à la cinquième place, Adrien Fourmaux a vécu une véritable "journée de rêve" en affichant un rythme proche des meilleurs. À deux reprises dans Mali Lipovec – Grdanjci (ES9 et ES13), il est même passé proche d'un authentique exploit en signant à chaque fois le deuxième temps à quelques secondes du scratch. Dans le clan français, la seule mauvaise nouvelle est finalement venue de Pierre-Louis Loubet, contraint à l'abandon suite à une sortie de route dans l'ES14.

Avec 78,58 km encore à parcourir et notamment deux passages dans la plus longue spéciale du week-end, Bliznec – Pila et ses 25,20 km, le Rallye de Croatie n'a définitivement pas encore livré son verdict.

La troisième et dernière journée débute ce dimanche à partir de 7h20 avec quatre spéciales au programme, à suivre sur Motorsport.com.

Scratchs de l'après-midi

ES13 : T. Neuville

ES14 : T. Katsuta

ES15 : T. Neuville / S. Ogier (ex-æquo)

ES16 : S. Ogier

Rallye de Croatie - Classement après l'ES16