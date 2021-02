ES2 - Ott Tänak marque son territoire

La première étape de l'Arctic Rally Finland s'est achevée avec le second passage dans les 31,05 kilomètres de Sarriojärvi disputé de nuit sous des températures proches de 0°C. Cette après-midi, ce même secteur chronométré avait ouvert les débats avec le meilleur temps en 15'57"8 d'Ott Tänak.

Sur une route agressive pour les pneus clous où les graviers ont fait leur apparition ponctuellement, l'Estonien a récidivé en signant son second scratch consécutif. Grâce à un chrono impressionnant de 15'52"9, soit 4"9 de moins que cette après-midi, le pilote Hyundai Motorsport a marqué son territoire sur cette première journée en Laponie !

Relégué à 16"2 du leader ce vendredi soir, Craig Breen a perdu le contact après une entame pourtant prometteuse. Avec des pneus avant à l'agonie, Kalle Rovanperä a sauvé les meubles pour l'équipe Toyota Gazoo Racing. Malgré une erreur dans l'ES1, le Finlandais a terminé cette première journée au troisième rang provisoire, en revenant à 4"2 du Nord-Irlandais.

Dans le clan Hyundai, la belle journée a été complétée par la performance de Thierry Neuville. Troisième sur la route, le Belge a finalement bien limité la perte de temps en ne cédant que 29"8. Avec des positions sur la route encore plus désavantageuses, Elfyn Evans et Sébastien Ogier ont nettement plus souffert. Le Gallois s'est maintenu dans le top 5 tandis que le septuple Champion du monde a déjà perdu plus de 49"8.

Impuissant sur cette route à nettoyer, le Gapençais a même vu en fin de journée Oliver Solberg lui subtiliser la huitième place. À 19 ans, le fils de Petter a prouvé qu'il apprenait vite en signant le quatrième temps de l'ES2. La journée s'est en revanche moins bien terminée pour son coéquipier dans l'équipe 2C Compétition. Pierre-Louis Loubet a visité un mur de neige avant de s'arrêter pour changer une roue.

Le rallye reprendra ce samedi dès 8h08 (en France) avec les 24,43 kilomètres de l'ES3 - Mustalampi. Six spéciales, reparties en deux boucles, seront au programme pour un total de 144,04 kilomètres chronométrés.

Scratch de la première étape

ES1 : O.Tänak (Hyundai)

ES2 : O.Tänak (Hyundai)

Arctic Rally Finland - Classement après l'ES2