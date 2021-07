ES22 & 23 - Dernières formalités pour Rovanperä, proche du but

Avant d'aborder la plus courte Power Stage de la saison jusque-là, "Tartu Vald" et ses 6,51 km, la matinée s'est poursuivie avec un dernier passage dans les plaines autour d'Otepää.

À l'approche de la dernière spéciale, toujours aussi cruciale avec ses points bonus distribués aux cinq pilotes les plus rapides, le rythme n'a pas été soutenu dans les deux derniers secteurs chronométrés. Les écarts étant figés depuis la fin de la troisième journée, les pilotes du WRC n'ont eu aucun intérêt à prendre des risques.

Dans ces conditions toujours délicates où la moindre erreur de déconcentration se paye généralement cash, Kalle Rovanperä a fait le travail pour éviter les derniers pièges et se présenter au départ de la Power Stage avec un matelas plus que confortable de 54"6 d'avance. Après 23 spéciales où il a maîtrisé son sujet en gardant son calme, le pilote du team Toyota Gazoo Racing n'est plus qu'à une marche d'une victoire qui pourrait être historique pour le Championnat du monde des Rallyes.

Thierry Neuville se serait quant à lui bien passé d'une pénalité de dix secondes reçue pour un retard (une minute) au départ de l'ES23. S'il ne devrait pas être inquiété par Sébastien Ogier, toujours relégué à 10"7, le Belge a néanmoins eu du mal à contrôler ses nerfs à l'arrivée. Ott Tänak a soigné de son côté ses statistiques avec un dixième scratch ce week-end, lui permettant ainsi d'être assuré de finir meilleur performer quelque soit le résultat de la dernière spéciale.

Le Rallye d'Estonie se termine ce dimanche à partir de 13h18 (en France) avec la Power Stage de Tartu Vald à suivre sur Motorsport.com.

Scratchs de la matinée

ES19 : O. Tänak / T. Neuville

ES20 : O. Tänak / T. Neuville

ES21 : T. Neuville

ES22 : O. Tänak

ES23 : T. Neuville

Rallye d'Estonie - Classement après l'ES23