ES3 à 5 - Ott Tänak consolide sa marge malgré une chaleur

L'Arctic Rally Finland a repris ce samedi avec une boucle de trois spéciales et 72,02 km chronométrés. En remportant deux spéciales, Ott Tänak a maintenu son avance au classement général à 23"6 sur son plus proche poursuivant. Malgré les apparences, le pilote Hyundai Motorsport a frisé la correctionnelle en visitant un mur de neige dans l'ES4.

La matinée a pourtant bien commencé pour l'Estonien. Dans les 24,43 km de Mustalampi (ES3), il s'est offert un troisième meilleur temps consécutif pour consolider son leadership. À plus de 20" de la i20 Coupe WRC numéro 8, Craig Breen, Kalle Rovanperä et Thierry Neuville ont bien tenté de suivre le rythme imprimé, mais sans succès. Intercalé sur la dernière marche du podium parmi les Hyundai, le Finlandais a relevé un problème d'équilibre sur sa Yaris WRC, provoquant du sous-virage. Le Belge a, quant à lui, rencontré des problèmes d'intercom et a dû composer avec "la moitié des mots".

Dans le secteur chronométré suivant, Kaihuavaara et ses 19,91 km, les pilotes du Toyota Gazoo Racing ont profité de leur avantage aérodynamique pour tenter d'inverser la tendance. À plus de 131,1 km/h de moyenne, Elfyn Evans a mis fin à la série de Tänak entamée depuis le départ, sans pour autant prétendre à mieux que sa cinquième place provisoire.

Crédité du huitième temps à 6"1, l'Estonien a même failli perdre plus qu'une poignée de secondes. Un gros contact avec un mur de neige s'est finalement bien terminé pour lui comme il l'a remarqué au point stop,"c'était bien de s'en sortir". L'exercice matinal s'est ensuite terminé dans Siikakämä et ses 27,68 km. Face aux Yaris WRC encore incisives sur ce secteur chronométré, Tänak s'est employé pour arracher le meilleur temps pour un dixième face à Evans.

Malgré sa chaleur dans l'ES4, l'Estonien a connu une matinée idéale en ajoutant deux meilleurs temps à sa moisson. À mi-parcours, il s'est forgé une avance de 23"6 sur Rovanperä qui a finalement pris le dessus sur Breen en fin de matinée. Englué en queue de peloton suite à sa position de la première journée, Sébastien Ogier a refait une partie de son retard sur Solberg et Katsuta sans pour autant prétendre à mieux que la sixième place.

La boucle de l'après-midi, qui reprend les trois mêmes spéciales, débutera à 14h38 (en France) et sera à suivre sur Motorsport.com.

Scratchs de la matinée

ES3 : O.Tänak

ES4 : E.Evans

ES5 : O.Tänak

Arctic Rally Finland - Classement après l'ES5