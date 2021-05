ES4 à 6 - Sordo tient son rang devant un impressionnant Neuville

Ayant la particularité de ne proposer aucune assistance de mi-journée, la première étape du Rallye du Portugal a repris avec le second passage dans les trois spéciales parcourues ce matin.

Sur des routes qui ont forcément évolué après le passage de 80 voitures, la couche de terre sablonneuse en surface a laissé sa place à de nombreuses pierres bien plus agressives pour les pneumatiques. Sans surprise, les équipes ont donc privilégié un choix plus dur pour leurs gommes, Hyundai Motorsport et Toyota Gazoo Racing optant pour quatre hard et deux soft contre cinq hard pour les pilotes M-Sport.

Après une matinée clairement à l'avantage des i20 Coupe WRC, l'après-midi a débuté sur un autre son de cloche avec le premier meilleur temps signé par une Yaris WRC, en l'occurence celle de Kalle Rovanperä. Sans assistance, le Finlandais a tout de même réussi à modifier quelques réglages sur sa monture – suffisant pour montrer un nouveau visage, signer le scratch et reprendre la sixième position face à Adrien Fourmaux.

L'éclaircie a cependant été de courte durée pour la marque japonaise. Dès l'ES5, Dani Sordo a remis les pendules à l'heure en signant son troisième meilleur temps de la journée avant de se contenter du quatrième temps dans la spéciale suivante.

Si l'Espagnol n'a pas été inquiété lors de cette deuxième boucle, le classement a évolué entre ses deux coéquipiers. Malgré sa deuxième position sur le route, Thierry Neuville a su tirer le meilleur profit de sa i20 Coupe WRC pour passer en deuxième position pour 1"1 face à Ott Tänak auteur du scratch dans l'ES6 mais ralenti par une crevaison dans la précédente.

De son côté, Sébastien Ogier a bien tenté de réduire l'écart par rapport aux hommes de tête sans plus de succès. Repoussé à 51", le septuple Champion du monde a pris le meilleur face à son compatriote Adrien Fourmaux. Après une matinée brillante, le nordiste a quant à lui perdu deux places, notamment à la suite de problèmes moteur rencontrés par sa Ford Fiesta WRC.

La première journée continue à partir de 17h05 avec l'unique passage dans la spéciale de Mortágua et ses 18,16 km. Le Rallye est toujours à suivre sur Motorsport.com.

Scratchs de l'après-midi

ES4 : K. Rovanperä

ES5 : D. Sordo

ES6 : O. Tänak

Rallye du Portugal - Classement après l'ES6

