ES5 & 6 - Les Toyota Yaris WRC mettent la pression sur Neuville

Les choses sérieuses ont repris cette après-midi en Croatie avec la même boucle de quatre spéciales. Sur des routes clairement plus dégradées que lors du premier passage, les changements de grip et la pollution (boue et graviers) n'ont pas fait de cadeaux aux équipages encore en course.

Dans cet exercice toujours délicat, Thierry Neuville a été le premier surpris en partant en tête-à-queue (dans l'ES5) dans une épingle gauche totalement recouverte de terre. Malgré cette figure improvisée, le Belge s'en est bien sorti en ne lâchant que 1"0 sur le meilleur temps signé par Ott Tänak. Parti ce matin avec un mauvais choix de pneus (cinq Hard), le Champion du monde 2019 a profité "de plusieurs changements" faits à l'assistance pour retrouver le rythme dont il manquait cruellement lors de la première boucle. Derrière les i20 Coupe WRC, Elfyn Evans et Sébastien Ogier ont encore lâché quelques précieux dixièmes.

Les 23,76 km de Kostanjevac-Petruš Vrh (ES6) ont ensuite permis aux Yaris WRC d'inverser la tendance. Grâce à son second meilleur temps de la journée, le septuple Champion du monde est repassé sous la barre des 10" de retard face au Belge. En embuscade depuis le départ à la deuxième place, le Gallois a quant à lui refait une partie de son retard en recollant à 5"2 de la i20 Coupe WRC #11. L'embellie aperçue dans la spéciale précédente a été de courte durée pour Ott Tänak déjà repoussé à plus de 28" de son coéquipier.

À moins de 20" de la cinquième place détenue par Craig Breen, Adrien Fourmaux a continué de marquer les esprits en claquant notamment un cinquième temps dans l'ES5. Grâce à cette performance remarquable, le Français a réussi à conserver l'avantage sur son coéquipier Gus Greensmith dans la lutte pour la sixième place.

La première journée s'achève à partir de 16h57 avec les deux dernières spéciales de la boucle, à suivre sur Motorsport.com.

Scratchs de l'après midi

ES5 : O. Tänak

ES6 : S. Ogier

Rallye de Croatie - Classement après l'ES6

