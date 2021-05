ES7 - Une note "trop rapide" contraint Neuville à l'abandon

Avant de mettre le cap sur la super-spéciale de Lousada et son circuit, la première étape s'est poursuivie dans le dernier véritable secteur chronométré tracé à Mortágua. Inédite, cette spéciale de 18,16 km a marqué plusieurs pilotes lors des reconnaissances effectuées en début de semaine de par son profil rappelant les forêts australiennes.

Pénalisé par sa première position sur la route depuis ce matin, Sébastien Ogier a estimé que cette spéciale était "la pire" ce vendredi en y signant paradoxalement son premier meilleur temps de la journée. Dans le sillage du Français, Thierry Neuville s'est fait surprendre alors qu'il réalisait jusque-là une course remarquable malgré son ordre de départ (deuxième). Arrivée clairement trop vite dans une courbe à gauche, la i20 Coupe WRC #11 a heurté "une sorte de souche" endommageant sérieusement sa suspension arrière droite. Parvenant à s'extirper de la spéciale après avoir lâché plus de deux minutes dans sa mésaventure, le Belge a avoué que sa note était "définitivement trop rapide" et a finalement dû se résoudre à abandonner après une grosse session de mécanique sur la liaison suivante.

Contraint de s'arrêter à plusieurs reprises dans la poussière soulevée par ce dernier, Elfyn Evans a quant à lui perdu plus de 37". Quelques minutes plus tard, son temps est finalement rapidement corrigé par les commissaires de course qui lui octroient le meilleur temps ex-æquo, le replaçant ainsi en deuxième position.

Avec des pneus à l'agonie, Dani Sordo a connu également une spéciale délicate en lâchant plusieurs secondes pour redémarrer son moteur après un calage. Particulièrement énervé à l'arrivée, l'Espagnol a perdu tout le profit de son excellente journée en une spéciale, glissant même au troisième rang derrière son coéquipier Ott Tänak et Elfyn Evans. Parmi les perdants de cette spéciale, Adrien Fourmaux n'a pas été épargné avec une crevaison lui coûtant plus de 54".

La première journée se termine à partir de 20h03 avec la super-spéciale de Lousada. Le Rallye est toujours à suivre sur Motorsport.com.

Scratchs de l'après-midi

ES4 : K. Rovanperä

ES5 : D. Sordo

ES6 : O. Tänak

ES7 : S. Ogier - E. Evans (ex-æquo)

Rallye du Portugal - Classement après l'ES7

*Suite à la correction de son chrono lié au temps perdu dans la poussière de Neuville dans l'ES7.