ES8 & 9 - Evans et Ogier au coude-à-coude, Neuville à la faute

Au lendemain d'une première étape marquée par l'intense duel aux avant-postes entre Elfyn Evans et Sébastien Ogier, lancés dans la course au titre mondial, le Rallye de Monza a repris de plus belle ce samedi avec un programme en tout point comparable à celui de la veille.

Le réveil a cependant sonné encore plus tôt pour les 79 équipages toujours en course, la première voiture étant sortie du parc fermé situé sur la voie des stands de l'autodrome à 5h50. Après plus d'une heure de liaison, les hostilités ont été relancées avec deux secteurs chronométrés aux profils toujours aussi sinueux et exigeants pour une mise en action. Avant de retrouver Selvino, la plus longue spéciale du week-end, avec 24,93 km, déjà empruntée l'an dernier, la journée a débuté dans l'inédite San Fermo (14,80 km) et ses innombrables épingles.

Dans les Alpes bergamasques, le mano a mano entre les deux pilotes Toyota Gazoo Racing n'a pas perdu en intensité. Dès les premiers kilomètres, le septuple Champion du monde s'est "fait plaisir au volant sans prendre tous les risques". Malgré une prudence clairement affichée ce matin, il a repris les commandes du classement général après l'ES8 avant d'être imité dès la spéciale suivante par son coéquipier. Concentré sur sa course, le Gallois a profité de son scratch dans l'ES9 pour déloger à nouveau Ogier de la première place.

Derrière cette magnifique bataille, Thierry Neuville était bien décidé à refaire son retard pour venir se mêler à la lutte. Grâce à "quelques changements de set-up", le Belge avait d'ailleurs idéalement débuté la journée avec le meilleur temps de l'ES8, lui permettant de revenir à 18"5 du leader. Dans le secteur chronométré suivant, sa remontée a cependant subi un gros coup d'arrêt, après qu'il ait perdu le contrôle de sa i20 Coupe WRC avant de s'encastrer violemment dans un rail de sécurité à l'avant droit.

Si la mécanique de sa monture (radiateur, direction) n'a, à première vue, subi aucun lourd dommage, la quinzaine de secondes perdues pour redémarrer le moteur l'a fait retomber au quatrième rang, derrière Dani Sordo, mais surtout à plus de 44" de la tête de course. Surpris de figurer dans le top 5, Oliver Solberg a connu un début de matinée plus calme en augmentant sa marge face à Takamoto Katsuta.

La deuxième étape se poursuit à partir de 11h08 avec le second passage dans la spéciale de San Fermo et ses 14,80 km.

Scratchs de la matinée

ES8 : T. Neuville

ES9 : E. Evans

WRC Rallye de Monza - Classement après l'ES9