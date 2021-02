ES9 - Rovanperä garde l'avantage face à Neuville, Tänak y est presque

La dernière étape de l'Arctic Rally Finland a débuté avec les 22,47 km d'Aittajärvi. Composée de deux passages dans ce secteur chronométré, la troisième journée de l'épreuve finlandaise est la plus courte du week-end avec 44,94 km chronométrés au programme.

Leader du classement général depuis la première journée, Ott Tänak n'a pas pris de risques ce matin et s'est même contenté de gérer l'écart face à ses rivaux. Avant la Power Stage, l'Estonien a conservé une marge de 19"2 sur son plus proche adversaire.

Sur un rythme nettement différent, Kalle Rovanperä n'a, quant à lui, pas eu la même chance. Talonné par Thierry Neuville, le pilote du Toyota Gazoo Racing a dû s'employer au volant de sa Yaris WRC au comportement perfectible. Il a cependant réussi à maintenir un écart de 1"9 face au Belge avant la Power Stage.

Dans le rôle du chasseur cette fois, Elfyn Evans a profité de son second meilleur temps du week-end pour mettre la pression sur Craig Breen. Malgré la grosse performance des mécaniciens de Hyundai Motorsport qui ont changé la boîte de vitesses de sa i20 Coupe WRC en moins de 15 minutes, le Nord-Irlandais a vu le vice-champion du monde recoller à 3"6.

Reparti au delà du top 20 après son erreur dans l'ES8, Sébastien Ogier a pris ses marques dans cette dernière répétition avant la Power Stage. Généreux dans l'effort pour vérifier ses notes, le Gapençais s'est toutefois montré réaliste sur ses chances de glaner quelques points au terme du week-end. "On va tout donner et on verra si on arrive à grappiller des points dans la Power Stage. Si on en marque, ça ne sera pas beaucoup, je pense !"

Le rallye, à suivre sur Motorsport.com, se terminera à partir de 12h18 (en France) avec le second passage dans Aittajärvi faisant office de Power Stage.

Scratch de la matinée

ES9 : E. Evans

Arctic Rally Finland - Classement après l'ES9