Esapekka Lappi veut savourer sa "dernière chance" en WRC

Esapekka Lappi a trouvé refuge chez Toyota l'an passé, après une seule saison à piloter la Ford de M-Sport, équipe qu'il avait rejointe à la suite du départ de Citroën au terme de la saison 2019. Uniquement aligné au Rallye de Finlande l'automne dernier, sa belle quatrième place lui a permis de trouver une position plus pérenne dans l'équipe japonaise puisqu'il devrait disputer la majorité des épreuves cette année, ne cédant sa place dans la Yaris que lorsque Sébastien Ogier sera présent.

L'octuple Champion du monde de la discipline s'étant aligné sur le Monte-Carlo, Lappi a dû attendre le Rallye de Suède pour disputer sa première épreuve dans la version hybride de la Yaris. Premier surpris par sa troisième place, qui marquait son premier podium depuis le Rallye de Turquie 2019, le Finlandais veut avant tout savourer ses apparitions dans la Toyota, pour ce qui sera selon lui sa dernière opportunité en WRC.

"J'ai déjà beaucoup d'expérience du championnat", a déclaré Lappi au site officiel du WRC. "Je pense que j'ai montré ce dont je suis capable, il ne s'agit pas [de faire mes preuves]. C'est un peu fou de se rappeler où j'étais il y a 12 mois et où je suis maintenant, il s'est passé très peu de temps. Pour moi il s'agit de la deuxième chance, et je pense que c'est la dernière chance."

Une dernière chance que Lappi veut saisir sans se mettre trop de pression, la crise sanitaire et les difficultés traversées dans sa carrière lui ayant offert une nouvelle perspective : "Si on s'emballe, on peut avoir plus de pression et ça complique les choses. Il est préférable de rester calme. [L'année] dernière m'a aidé. Maintenant je veux juste apprécier le championnat."

"On a passé peut-être un an et demi chez nous avec la pandémie, et ça fait comprendre qu'il y a quelque chose à côté de la compétition. Le rallye est ma passion et c'est important pour moi, mais il y a d'autres choses dans la vie – ma famille – qui sont également très importantes. J'ai un bon équilibre en ce moment et ça va mentalement. Je vais vraiment profiter de cette deuxième chance."