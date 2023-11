Lappi partagera la troisième Hyundai avec un ou deux pilotes en 2024

Esapekka Lappi disposera en 2024 d'un programme partiel avec Hyundai, conséquence du retour dans l'équipe sud-coréenne du Champion du monde Ott Tänak aux côtés de Thierry Neuville. Présent à plein temps cette année en WRC, le Finlandais ne participera donc pas à l'intégralité des épreuves.

Avec son copilote Janne Ferm, Esapekka Lappi a signé une belle série de podiums cette saison en Croatie, au Portugal, en Sardaigne puis en Estonie. Malheureusement, sa deuxième partie de championnat a été beaucoup plus difficile, avec notamment trois grosses sorties de route. À 32 ans, il estime toutefois qu'un programme à mi-temps lui conviendra davantage.

"J'ai demandé il y a longtemps déjà à faire un programme partiel si c'était possible, et la raison à cela est qu'avec ma vie personnelle, c'est assez difficile de tout gérer quand je suis tout le temps en déplacement", explique-t-il à Motorsport.com. "L'an dernier, on avait mis en place un programme partiel [chez Toyota] et j'ai eu l'impression que l'équilibre entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle était plus facile à trouver."

Après avoir pris une part importante dans le développement de la Hyundai i20N, Esapekka Lappi compte toujours apporter une contribution importante dans ce domaine, alors que le constructeur veut conquérir le titre en 2024.

"Je me sens très bien dans l'équipe", souligne-t-il. "On a tissé des liens fantastiques au cours de l'année qui vient de s'écouler et on a démontré que l'on avait le package pour réussir. J'ai toujours la volonté de progresser et de réussir en rallye, et j'aimerais gagner avec cette équipe. L'année prochaine sera certainement différente et intéressante à bien des égards, ce qui me motivera à avoir l'esprit d'équipe, tout en recherchant le succès personnel, en vue d'une meilleure saison."

Hyundai doit désormais se pencher sur la rotation qui se fera dans cette troisième voiture, et il y aura "peut-être deux pilotes" à se partager la tâche avec Esapekka Lappi. Le planning précis doit encore être défini mais le Finlandais fera sa première apparition en 2024 lors du Rallye de Suède.

"Il s'agit d'un programme adapté, qui ne se limite pas à un ou deux rallyes, mais qui sera partagé avec d'autres pilotes", précise Cyril Abiteboul, directeur de Hyundai. "C'est plus de la moitié des rallyes ; le premier sera en Suède, ce que l'on peut d'ores et déjà confirmer."

Hyundai ne manque pas de possibilités pour alterner avec Esapekka Lappi, disposant d'un groupe de pilotes composé notamment de Teemu Suninen, Dani Sordo et Emil Lindholm. Des noms auxquels s'ajoutent d'éventuels prétendants venus de l'extérieur, comme Adrien Fourmaux ou Oliver Solberg.

"Nous ne sommes pas en mesure d'annoncer aujourd'hui le line-up complet car nous ne sommes pas vraiment sûrs, et nous voulons savoir ce qu'il en sera de la concurrence", ajoute Cyril Abiteboul. "Je crois que Toyota doit faire une annonce dans un avenir très proche. Si nous pouvons avoir cette dernière information avant notre décision finale, ça peut être une bonne chose."

