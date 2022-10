Evans s'attend à "des marges serrées" au Rallye de Catalogne

Pour Elfyn Evans, l'objectif ce week-end au Rallye de Catalogne sera avant tout de redresser la barre. Le Britannique reste en effet sur deux résultats vierges à la suite du Rallye de l'Acropole (sur problème mécanique) et de celui de Nouvelle-Zélande (sur accident).

Un bilan peu flatteur qui se fait nettement ressentir au championnat en cette fin de saison. En effet, alors que le pilote Toyota semblait en mesure de tailler des croupières aux pilotes Hyundai au cœur de l'été, et pourquoi pas de viser la deuxième place au classement, le voilà désormais sous la menace de Takamoto Katsuta.

Dans ces circonstances, l'objectif en Espagne sera avant tout d'arrêter cette mauvaise série et de renouer à minima avec les points. Cela tombe bien, le Rallye de Catalogne propose depuis l'an dernier un parcours couru exclusivement sur asphalte, une surface qui sied au Gallois.

"L'Espagne est un rallye très appréciable maintenant qu'il se dispute totalement sur asphalte depuis l'an dernier", lance celui qui a terminé deuxième de la dernière épreuve à s'être déroulée sur cette surface, au Rallye d'Ypres fin août. "Les spéciales sur lesquelles nous allons évoluer sont de loin les plus rapides que nous allons rencontrer avec cette voiture."

Evans reste sur deux abandons cette saison et doit se relancer au championnat.

Le titre constructeurs en ligne de mire

Deuxième l'an dernier dans l'arrière-pays de Salou, Evans aura donc à cœur ce week-end de marquer de bons points. Une nécessité à la fois pour sa confiance, mise à mal par ses récents déboires en course, mais aussi pour la quête du titre constructeurs, qui devrait sauf grosse surprise revenir à Toyota.

De quoi s'afficher plein de motivation sur une épreuve faisant la part belle à la précision du pilotage. "C'est un rallye où les marges ont tendance à être très serrées, donc on peut s'attendre à un week-end très disputé", prévient Evans. "Le titre constructeur est un objectif important pour l'équipe, et la façon la plus facile de le décrocher sera d'obtenir un bon résultat."

Le shakedown du Rallye de Catalogne est prévu ce jeudi, avant l'ouverture des hostilités à proprement parler le lendemain avec une première étape composée de huit spéciales, représentant un total de 118,92 km de parcours chronométré.