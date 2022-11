ES8 à 10 - Evans poursuit son cavalier seul, Rovanperä en difficulté

Elfyn Evans reste sur sa lancée ce samedi matin, et reste en tête au Japon devant Thierry Neuville. Le Gallois, déjà leader au soir de la première étape avec trois secondes d'avance sur son rival belge, a doublé son avantage lors des trois premières spéciales du jour et présente désormais 6"5 de marge sur le pilote Hyundai.

Toujours à la recherche de sa première victoire cette saison, Evans a entamé la journée de la plus belle des manières avec le scratch dans l'ES8, Nukata Forrest 1, avant de laisser son coéquipier Sébastien Ogier réaliser le meilleur temps lors de la spéciale suivante. Le Britannique n'en demeure pas moins le pilote le plus à-même d'offrir un succès à Toyota sur ses terres, alors que le Japon fait son grand retour au calendrier WRC ce week-end.

D'autant plus que Kalle Rovanperä, qui figurait dans le trio de tête hier à l'issue de la première étape, n'a pas été épargné par les coups du sort ce samedi. Le Champion du monde 2022 a en effet subi dans un premier temps une crevaison dès la première spéciale à la suite d'un virage à gauche mal négocié, et qui a débouché sur un contact avec un rocher situé à l'extérieur du tournant.

Les choses ne se sont pas arrangées par la suite pour le Finlandais, qui a endommagé sa GR Yaris lors de l'ES suivante, détériorant le comportement de sa machine dans les virages à droite. Finalement, celui-ci a été observé en train de procéder à des réparations au départ de l'ultime spéciale de la matinée, avant de prendre la décision de parcourir cette dernière avec un pneu crevé à l'avant-droit, de sorte de réserver sa roue de secours pour la liaison censée le ramener à l'assistance à la mi-journée.

Les déboires de Rovanperä signifient que Neuville constitue désormais le principal adversaire d'Evans pour la victoire. Le Belge est à 6"5 du Gallois, et dispose d'un peu plus d'une vingtaine de secondes d'avance sur son coéquipier Ott Tänak, troisième et auteur du premier scratch de Hyundai ce week-end dans l'ES10.

Rovanperä se retrouve exclu de la lutte pour la victoire en raison de multiples pépins ce samedi matin

Rovanperä en dehors du top 10

L'Estonien devance Takamoto Katsuta, qui assure jusqu'ici devant son public si on met de côté quelques frayeurs survenues dans l'ES9. Gus Greensmith est quant à lui cinquième, devant Ogier, alors que le top 10 est complété par le quatuor de tête du WRC2, emmené par Emil Lindholm. À noter que les malheurs de Rovanperä l'ont fait chuter en 12e position, juste derrière son compatriote et ex-pilote de F1, Heikki Kovalainen.

La seconde boucle débutera à 04h37, avec le second passage dans Nukata Forrest.

Rallye du Japon - Classement à l'issue de l'ES10