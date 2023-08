Evans a-t-il signé sa meilleure performance en Rally1 ?

Avec son copilote Scott Martin, Elfyn Evans a remporté sept des huit spéciales du samedi pour prendre une avance de 32"1 sur la Hyundai de Thierry Neuville au Rallye de Finlande, avec notamment une performance remarquable lors de l'ES15, où il était 7"8 plus rapide que Neuville sur les 18,94 kilomètres d'une route glissante.

Evans a été rapide tout au long du rallye et n'était pas loin des performances du favori Kalle Rovanperä, avant que le Champion du monde en titre ne soit contraint à l'abandon par un tonneau spectaculaire.

Le Gallois a ouvertement reconnu qu'il avait mis du temps à s'adapter aux Rally1 hybrides depuis leur arrivée l'an passé, lui qui avait été vice-champion en 2020 et 2021 avec les WRC précédentes. N'ayant pas remporté la moindre victoire la saison dernière, il est bien plus compétitif désormais et a renoué avec le succès en Croatie, en avril dernier.

Bien que son rythme soit difficile à évaluer compte tenu des abandons de Rovanperä, d'Ott Tänak et d'Esapekka Lappi, Evans pense que ce samedi pourrait représenter sa meilleure journée au volant d'une Rally 1. "Peut-être !" a déclaré le pilote Toyota à Motorsport.com samedi soir. "C'est dur de vraiment juger à quel point on va vite, mais même quand je compare à hier, je pense avoir piloté un peu mieux, surtout ce matin."

Elfyn Evans (Toyota Gazoo Racing WRT)

"Je déteste dire que c'est facile, car ça ne l'est pas, mais quand les choses marchent à merveille, on ne force pas, on ne se sent pas mal à l'aise et on n'a pas l'impression de prendre des risques fous. Juste, ça se fait. Et évidemment, on roule quand même très vite. Les choses fonctionnent bien et se concrétisent."

Thierry Neuville a pour sa part reconnu qu'il était incapable d'égaler Evans, avec une Hyundai peinant à trouver la motricité dans les conditions humides. "C'était vraiment délicat. La météo et les conditions sur la route étaient vraiment délicates hier et aujourd'hui", a indiqué Neuville à Motorsport.com.

"La dernière spéciale a elle aussi été très difficile, alors je suis content d'être à l'arrivée et d'être actuellement deuxième. Nous n'aurions rien pu faire de plus pour rattraper la première place. Nous devons nous en satisfaire, et si nous ramenons ces points demain ainsi que certains de la Power Stage, ce sera un très bon résultat."

"Nous sommes en difficulté au niveau du train arrière et de la motricité, et peut-être de la réactivité et des mouvements de la voiture. Ce sont de petites choses sur lesquelles nous devons travailler."

Ce dimanche, alors qu'il ne reste plus que deux spéciales au programme, Evans a gagné du temps sur Neuville dans l'ES19 avant d'en perdre dans l'ES20, son avance étant désormais de 33"7. Takamoto Katsuta conserve 7"2 de marge sur Teemu Suninen pour le podium.