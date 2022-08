ES1 à 4 - Evans leader suite à l'abandon de Rovanperä !

Kalle Rovanperä en a-t-il trop fait ? Moins de deux semaines après s'être incliné face à Ott Tänak sur ses terres, le pilote finlandais avait entamé le Rallye d'Ypres de la plus belle des manières ce vendredi matin avec le meilleur chrono dans l'ES1, Vleteren 1. Mais les festivités n'ont pas duré très longtemps pour le leader du championnat, victime d'un gros accident dès la spéciale suivante.

À l'attaque, le pilote Toyota a en effet mal négocié un virage rapide à gauche, sortant large côté opposé pour mettre une roue dans le fossé et finalement parti en tonneaux. Leur GR Yaris détruite, Rovanperä et son copilote Jonne Halttunen ont pu sortir de leur voiture par l'avant, le pare-brise ayant été arraché dans l'accident.

L'abandon de Rovanperä n'a bien sûr pas manqué de rebattre les cartes aux avant-postes, son coéquipier Elfyn Evans assurant le relais en tête de course devant Ott Tänak. Les deux hommes ont donc engagé un beau duel, le Gallois signant la dernière spéciale de la matinée, disputée sous la pluie dans des conditions très piégeuses. Il affiche à la mi-journée 2"3 d'avance sur son rival estonien, qui a lui aussi décroché un scratch dans l'ES3.

La troisième place revient quant à elle pour l'instant au régional de l'étape, Thierry Neuville. Une fois encore, le Belge s'est dit peu en confiance au volant de sa Hyundai i20 N, à la différence de l'an passé où il avait remporté la victoire sur ses terres pour la première édition du Rallye d'Ypres en WRC.

Neuville reste néanmoins à portée de tir d'Evans, à 8"8, malgré un tête-à-queue sur la première ES du jour. Dépositaire du meilleur temps lors du shakedown mais aussi dans l'ES2, le pilote Hyundai pourrait bien gagner en rythme au fil des spéciales et constituer une menace pour les deux leaders et, pourquoi pas, envisager une victoire qui serait sa première cette saison.

Neuville occupe pour le moment la troisième place de "son" rallye, avec en ligne de mire les deux leaders, Evans et Tänak.

Un écart significatif commence en revanche déjà à se creuser entre le trio de tête et le quatrième, Esapekka Lappi, déjà relégué à plus de 21" d'Evans. Le Finlandais devance Craig Breen, l'Irlandais qui a lui aussi été victime d'un tête-à-queue lors de la première spéciale. Gus Greensmith occupe quant à lui la sixième place devant Oliver Solberg.

Après avoir terminé les trois premiers tronçons chronométrés dans le top 5 et évolué un temps à la quatrième place du rallye, Adrien Fourmaux a perdu gros pour sa part dans l'ES4 alors que la pluie commençait à sévir. Le Français boucle finalement la matinée au huitième rang, à 1'27"3 du leader.

Problème de boîte pour Katsuta

À noter enfin que Takamoto Katsuta a connu un début de rallye très compliqué, marqué par une grosse glissade dans l'ES1 et surtout par un problème de boîte de vitesses à la fin de la spéciale suivante. Le Japonais est tout de même parvenu à terminer cette dernière en recourant au mode hybride de sa Toyota, et ainsi à rester en course.

Quatre spéciales sont encore au programme de cette première journée du Rallye d'Ypres. La compétition reprendra en début d'après-midi avec l'ES5, Vleteren 2, à partir de 15h16.

Rallye de Belgique - Classement à l'issue de l'ES4