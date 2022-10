Elfyn Evans ne souhaite pas revoir son approche du WRC

Vice-Champion du monde au terme des deux dernières saisons disputées, Elfyn Evans se dirige vers la dernière manche de l'année sans la moindre victoire cette année. Il faut en effet remonter au Rallye de Finlande 2021 pour trouver trace du dernier succès du Gallois en WRC.

Il faut dire qu'Evans s'est révélé être dans l'incapacité de soutenir le rythme de son jeune Champion du monde de coéquipier, Kalle Rovanperä, qui a pour sa part brillé cette année en s'imposant à six reprises au volant de la Toyota GR Yaris, et qui s'est parfaitement adapté à la nouvelle réglementation faisant la part belle à l'hybride.

Après un début de saison difficile, Evans a néanmoins réussi à monter en puissance jusqu'à enregistrer quatre podiums en six rallyes entre le Portugal et la Belgique, sans toutefois parvenir à l'emporter.

La victoire ? Pas une absolue nécessité

Revenant sur le déroulé de sa saison, Evans reconnaît ne pas pouvoir évoquer la malchance pour expliquer son manque de résultat en 2022, se cantonnant à expliquer qu'il doit tout simplement mieux s'adapter aux nouvelles voitures Rally1 en vue de l'an prochain. Cependant, il exclut tout changement radical au niveau de son style de pilotage.

"Je ne pense pas qu'il soit juste de mettre tout cela sur le compte de la malchance", déclare ainsi le Gallois. "Il y a des choses que j'aurais pu mieux faire, et il est clair que Kalle s'est adapté bien plus rapidement que moi à la nouvelle voiture. Un peu plus tard dans l'année je pense que les performances ont été un peu meilleures, mais dans l'ensemble cette saison n'a vraiment pas été bonne, et ce pour différentes raisons."

Evans n'a pu faire mieux que sixième au Rallye de Catalogne, et court toujours après la victoire depuis désormais plus d'un an d'attente.

"Je ne pense pas que je vais complètement revoir mon approche", poursuit-il. "Mon approche a été assez similaire lors des quatre ou cinq dernières années, avec un succès mitigé on va dire. Ce n'est pas l'heure de réinventer la roue, mais bien sûr il y a des domaines où on doit progresser. Je me suis déjà retrouvé dans des positions où je devais réagir dans ma carrière, et généralement cela ne se termine jamais très bien. Il faut donc faire confiance à ses sensations, et faire en sorte que la voiture fonctionne et voir ce que ça donne. Espérons qu'on puisse faire mieux l'an prochain."

"Je pense qu'il [Rovanperä] a été capable d'extraire sur-le-champ toute la performance de la voiture. Après le Monte-Carlo il s'est vraiment envolé avec la voiture alors que pour moi le démarrage a été bien plus difficile, et par la suite les choses sont allées de mal en pis durant quelques manches, avant que nous nous reprenions finalement. Le fait est qu'on pilote tous différemment, et c'est là la clé. Il y a des domaines où il est meilleur, mais je me suis déjà retrouvé dans cette situation par le passé avec Seb [Ogier] chez M-Sport. Au final si vous cherchez à copier quelqu'un, c'est quelque chose de très difficile à faire. Il vous faut apprendre des autres, mais il faut également que vous adaptiez votre style en fonction. Mais dans mon cas c'est quelque chose que j'ai du mal à faire."

Evans ne fait cependant pas de la victoire une absolue nécessité en cette fin de saison, son objectif étant surtout de clore la présente campagne en faisant bonne figure. "La victoire n'est pas la fin des fins", reprend-il. "Je pense qu'on a réalisé quelques bonnes performances durant l'année, donc je ne pense pas que viser la victoire à tous crins soit la bonne façon de penser, même si bien sûr on souhaite finir avec de bonnes performances. C'est cela la clé."