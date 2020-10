Evans a pris des points précieux "compte tenu des circonstances"

Quatrième du Rallye de Sardaigne, Elfyn Evans a inscrit des points précieux dans la course au titre, ne rendant que quatre unités à Sébastien Ogier sur cette manche. Conscient du désagrément qu'il aurait en ouvrant la route tout au long de la journée de vendredi, le Britannique avait abordé l'épreuve avec en tête l'objectif de rallier l'arrivée dans le top 5. Mission accomplie donc, même s'il aurait aimé marquer un peu plus que les deux points de la quatrième place dans la Power Stage.

"Je n'ai pas pris autant de points que je l'aurais voulu dans la Power Stage, mais au moins nous avons assuré le résultat et nous repartons avec de solides points au terme du week-end", se félicite le pilote Toyota. "Bien sûr, on veut toujours plus qu'une quatrième place, mais nous savions en venant ici que ça allait être dur en étant les premiers sur la route, et nous étions déjà presque écartés de la lutte pour le podium au soir du premier jour. Nous avons continué à attaquer mais les chronos étaient serrés. Au bout du compte, je crois que la quatrième place était ce qu'il y avait de plus réaliste. Ça n'avait aucun sens de prendre de gros risques pour essayer d'aller plus vite et terminer probablement à la même position finale. Alors oui, ce n'est pas notre meilleure performance mais c'est un week-end solide compte tenu des circonstances."

À deux manches de la fin de cette saison raccourcie, crise du coronavirus oblige, Elfyn Evans possède 14 points d'avance sur son coéquipier Sébastien Ogier, tandis que Thierry Neuville et Ott Tänak pointent respectivement à 24 et 28 longueurs. Le prochain rendez-vous aura lieu en Belgique le mois prochain, pour le Rallye d'Ypres disputé sur asphalte, où le fait d'ouvrir la route ne sera pas aussi désavantageux que sur le parcours sarde. "Être le premier sur l'asphalte devrait normalement être un avantage, et nous espérons que ce sera le cas", estime Evans. "J'ai hâte d'ouvrir la route à Ypres."

Ogier a "tout donné"

Dans sa reconquête de la couronne mondiale, Ogier aurait évidemment aimé s'imposer en Sardaigne pour reprendre davantage de points à Evans, mais le Français a dû se contenter de la troisième place. En lutte pour la victoire jusqu'au dernier moment, il s'est incliné pour six secondes face au vainqueur Dani Sordo, et a vu l'autre Hyundai de Thierry Neuville lui subtiliser la deuxième place pour une petite seconde après un duel magnifique qui a animé tout le week-end.

"C'était très intense pendant plus ou moins tout le week-end", résume le sextuple Champion du monde. "Évidemment, à la fin cette troisième place ne démontre peut-être pas le niveau de performance que nous avions ici, mais c'est comme ça. Nous avons dû être deuxièmes sur la route pendant une grande partie du rallye, et il y a eu beaucoup de temps perdu pour ça. Après ça, il était certain que ce serait difficile. Mais je crois que nous avons fait de notre mieux et je ne peux pas être déçu de ma performance. J'ai tout donné et ça reste des points solides pour le championnat. Je suis de mieux en mieux adapté à la Yaris WRC et la performance est au rendez-vous. Je dois juste continuer comme ça et je suis confiant pour l'avenir."