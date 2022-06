Evans se résout à l'abandon à l'issue de la troisième spéciale

Deux semaines après son duel perdu face à Kalle Rovanperä au Portugal, Elfyn Evans entendait bien prendre sa revanche ce week-end en Sardaigne. Mais le Gallois a été forcé de jeter l'éponge à l'issue de l'ES3, Monti di Ala' e Budduso 1, en raison d'un problème mécanique diagnostiqué sur sa Yaris.

Le pilote Toyota peut se mordre les doigts, d'autant plus qu'il avait réalisé un très bon début de journée avec un premier temps scratch à Terranova 1, pour huit dixièmes de seconde sur un Pierre-Louis Loubet non moins fringant, pour prendre les rênes du rallye.

Cela n'aura malheureusement pas duré longtemps, Evans ralliant l'arrivée de la troisième spéciale en cinquième position mais avec déjà de premiers signes de faiblesse sur sa machine. Le Britannique a en effet été contraint de se carapater depuis le point-stop en utilisant uniquement le mode électrique, lâchant simplement un "Désolé, on doit y aller" aux reporters de WRC.com avant de repartir dans la foulée et de renverser – à très faible vitesse et sans gravité – un caméraman.

Celui qui occupe actuellement la cinquième place du Championnat du monde a finalement dû mettre pied à terre un peu plus loin en raison d'une fuite d'eau sur sa monture. Evans devrait néanmoins avoir la possibilité de repartir en Rally2 par la suite.

Il reste encore une ES à disputer ce matin sur la première boucle de spéciales, et c'est pour le moment Ott Tänak qui a hérité de la tête de course devant Esapekka Lappi et un surprenant Loubet, alors que les premiers parcours chronométrés ont été marqués par une faible visibilité en raison de la poussière soulevée par les voitures et des faibles intervalles (trois minutes au lieu de quatre) entre les départs des différents concurrents.

