ES5 à 7 - Evans se détache devant Neuville et Rovanperä

Elfyn Evans va-t-il enfin réussir à renouer avec la victoire ce week-end à l'occasion du Rallye du Japon ? Rien n'est moins sûr pour le Gallois, alors que la première journée de l'épreuve nippone a fait de nombreux dégâts parmi les concurrents.

Le pilote Toyota, qui ne s'est plus imposé depuis le Rallye de Finlande 2021, il y a plus d'un an, figure tout de même en bonne position ce vendredi puisqu'il affiche 3" d'avance sur son plus proche poursuivant, qui n'est autre que Thierry Neuville. Les deux hommes avaient terminé ex-aequo la première boucle de spéciales un peu plus tôt dans la journée.

Un leadership bicéphale qui n'a pas duré, le pilote belge cédant les rênes du rallye à son adversaire dans l'après-midi sans avoir signé le moindre scratch – Evans en a quant à lui décroché deux. En troisième position, Kalle Rovanperä reste accroché aux deux hommes de tête et ne rend que 5"1 à son coéquipier.

Le Finlandais a souffert toute la journée d'un fort sous-virage sur sa Toyota, causant une surchauffe de ses pneus avant. Pas idéal alors que les conditions d'adhérence ont été précaires, dégradées notamment par les amas de feuilles sur les routes qui ont rendu difficile la bonne appréhension de l'abrasivité de l'asphalte.

Ott Tänak occupe pour sa part la quatrième place. Une belle performance sachant que l'Estonien a perdu l'hybride dans l'ES6 et a par conséquent bataillé avec une main dans le dos. Le Champion du monde 2019, dont il s'agit du dernier rallye pour le compte de Hyundai, évolue à 13"9 du leader au soir de cette première étape.

Vient ensuite Takamoto Katsuta en cinquième position. Le Japonais, qui a gagné en confiance sur la seconde boucle de spéciale, devance au classement Gus Greensmith, qui a quant à lui joué de malchance avec une succession de pépins mécaniques (dont un problème au niveau de l'arbre de transmission de sa Ford Puma) qui ont compromis son résultat provisoire.

Spéciales chamboulées dans la seconde boucle

Le programme de l'après-midi a été tronqué par les stigmates des différents faits de course survenus dans la matinée. En effet, le tracé de l'ES5 a été réduit à la suite de l'incendie de la Hyundai de Dani Sordo plus tôt dans la journée (dont l'origine reste toujours inexpliquée), alors que l'ES7 a été tout bonnement annulée. Les dégâts infligés aux glissières lors du gros accident de Craig Breen ce matin n'ont en effet pas pu être réparés à temps, causant de fait un problème de sécurité pour les pilotes.

Notons enfin la première journée difficile de Sébastien Ogier : auteur du meilleur temps lors de l'ES1, le Français a perdu 2'30 dans la matinée à cause d'une crevaison, avant de taper une petite barrière dans l'ES6, endommageant le flanc droit de sa GR Yaris. Dixième au général, le vainqueur du Rallye de Catalogne demeure toutefois en lice sur cette épreuve.

Les hostilités vont à présent reprendre ce soir à partir de 23h07 heure française avec l'ES8, Nukata Forrest 1.

Scratchs de la 1ère étape

ES1 : S. Ogier

ES2 : K. Rovanperä

ES3 : annulée

ES4 : E. Evans

ES5 : E. Evans

ES6 : K. Rovanperä

ES7 : annulée

Rallye du Japon - Classement à l'issue de l'ES7