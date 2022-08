Deuxième, Evans croit encore à la victoire au Rallye d'Ypres

Si Thierry Neuville a longtemps tenu la corde pour aller chercher la victoire au Rallye d'Ypres, son abandon lors de l'ES15 hier après-midi a rebattu les cartes aux avant-postes. Distancé par son coéquipier belge avant son retrait de l'épreuve, Ott Tänak s'est ainsi retrouvé propulsé en tête de course devant Elfyn Evans, les deux hommes étant séparés de 8"2 hier soir.

Une marge que le vainqueur des Rallyes de Sardaigne et de Finlande doit à présent gérer ce matin, sur les quatre dernières spéciales, face au pilote Toyota bien décidé à remporter son premier succès de la saison – il ne s'est plus imposé depuis le Rallye de Finlande en 2021. Ce dernier avait d'ailleurs hérité de la première place vendredi matin lorsque son coéquipier Kalle Rovanperä est parti à la faute dans l'ES2, mais a dû par la suite rétrograder en raison à la fois d'une crevaison et d'une pénalité de dix secondes pour avoir pointé en retard au départ de l'ES8.

Interrogé sur la faisabilité de rattraper Tänak ce dimanche, le Gallois explique ne pas partir perdant, même si la tâche est bien entendu difficile. "Oui, ça l'est en un sens", assure-t-il. "Cela ne va pas être une mince affaire sur un rallye comme celui-là, mais bien sûr nous sommes dans le coup et nous allons faire de notre mieux et voir ce que nous pouvons faire. Mais le fait est que sur ce rallye, plus on attaque fort et plus on va lentement. Tout est donc question de trouver le bon équilibre entre l'attaque et l'efficacité."

Tänak a cédé un peu de terrain ce matin à Evans, mais reste en bonne position pour décrocher sa troisième victoire de la saison.

Evans et Tänak se rejettent la pression

Tänak, lui, reste donc sur ses gardes à l'heure d'aborder les dernières spéciales de ce Rallye d'Ypres. L'Estonien sait pertinemment ne pas avoir le droit à l'erreur et ne pas pouvoir se permettre de baisser le rythme, alors que l'épreuve a déjà fait trois victimes en WRC : Rovanperä et Neuville on l'a dit, mais également Craig Breen.

Une position de chassé loin d'être confortable, mais le pilote Hyundai tente de se rassurer comme il peut. "Il est clair que c'est mieux d'être devant avec huit secondes d'avance que derrière", explique l'actuel leader de l'épreuve. "Reprendre huit secondes n'est pas quelque chose de facile, mais il reste encore pas mal de kilomètres, donc nous ne pouvons bien sûr pas nous permettre de manquer la moindre jonction et il faut que nous restions bien concentrés. Mais je pense cependant que nous sommes dans une meilleure position qu'Elfyn, qui doit vraiment attaquer [pour nous rattraper]."

On le voit, la guerre psychologique à distance bat son plein entre les deux hommes. Evans a pour l'instant repris 1"5 sur Tänak lors des deux premières spéciales disputées ce matin, mais demeure encore à 6"7. Un écart qui semble très difficile à combler sur les 25 kilomètres de parcours chronométrés restant à parcourir.