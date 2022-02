Evans : La Yaris Rally1 a les "ingrédients" pour gagner en 2022

Le Rallye Monte-Carlo a peut-être été frustrant pour Elfyn Evans, toutefois le double vice-Champion du monde WRC a pu montrer l'étendue de son talent au volant de la nouvelle Toyota GR Yaris hybride avec d'excellentes prestations lors des premières spéciales. Après l'accident d'Adrien Fourmaux au début de la deuxième étape, le Gallois était confortablement installé en troisième position et semblait bien parti pour monter sur le podium... jusqu'à ce qu'une erreur "maladroite" lors de la onzième spéciale ne mette fin à ses rêves.

Coincé sur un talus, Evans ne doit son salut qu'à un groupe de spectateurs qui sont parvenus à déloger la voiture et ont donc permis au pilote de ne pas abandonner. Évoluant à moins de dix secondes des coleaders Sébastien Ogier et Sébastien Loeb, Evans a perdu plus de 20 minutes.

Mais en dépit de cette faute, Evans s'est réjoui des performances de la Yaris et, après avoir connu des difficultés lors des essais d'avant-saison, a estimé qu'il serait bientôt en mesure de dompter sa monture.

"Certainement", a répondu Evans lorsque Motorsport.com lui a demandé s'il pensait avoir une voiture capable du meilleur cette année. "Nous ne savons pas comment nous allons nous en sortir car la plupart des rallyes à venir sont très spécifiques, mais les ingrédients sont là."

"Dans l'ensemble, je pense que les gars ont fait du très bon travail. Ça allait toujours être difficile parce que les essais n'avaient pas été très, disons, immenses avant [le Monte-Carlo]. Pour être honnête, j'ai été plus à l'aise dans la voiture pendant l'épreuve que pendant les essais. C'est grâce aux gars, ils ont fait beaucoup d'efforts pour que la voiture franchisse la ligne et toutes [nos] voitures ont terminé sans problème, donc c'est un grosse case de cochée et je dois énormément les remercier."

Au Monte-Carlo, Evans n'a réalisé qu'un seul scratch, dans la neuvième spéciale

La deuxième place d'Evans dans la Power Stage du Rallye Monte-Carlo a permis au Gallois de quitter le sud de la France avec quatre points, et ce malgré le fait qu'il n'a pas été en mesure de perfectionner sa stratégie sur le surplus de puissance offert par le système hybride.

"La Power Stage était OK, mais peut-être pas assez bonne que nous l'aurions voulu, mais c'était plutôt correct dans l'ensemble", a-t-il ajouté. "Vers la fin, j'ai perdu l'hybride à plusieurs reprises, donc ce n'était pas idéal, et je ne suis pas sûr d'avoir fait quelque chose pour perturber ça dans les conditions difficiles. Je n'ai pas eu de problème, je n'en ai seulement pas profité au maximum. Dans l'ensemble, l'hybride marche plutôt bien et je sens qu'il y en a encore beaucoup à apprendre, alors que nous allons passer à des conditions différentes."

Toyota a d'ores et déjà débuté ses préparatifs pour le Rallye de Suède, la prochaine manche du calendrier, avec des essais sur neige en Finlande.