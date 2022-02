La FIA invite le WRC à se pencher sur un nouveau règlement

À l'instar d'autres disciplines, dont le Dakar, le WRC a fait un premier pas vers un futur plus respectueux de l'environnement. Cette saison, le Championnat du monde des Rallyes s'est mis à l'hybride avec le Rally1, un nouvel ensemble de règles marqué par l'introduction d'un moteur électrique de 100 kW et d'un carburant 100% durable.

Les débuts de la nouvelle ère du WRC, plutôt réussis, ne datent que du mois dernier, pourtant la FIA estime que le championnat doit déjà préparer le futur. Robert Reid, nouveau président adjoint de la FIA et ancien copilote de Richard Burns, reconnaît que le passage du WRC à l'hybride est un bon pas mais, selon lui, il est arrivé plus tard que prévu.

"L'une des choses que j'ai déjà dites au promoteur est que nous devons commencer à penser à la prochaine voiture", a récemment commenté Reid. "Nous devons nous assurer de continuer à faire des progrès. Nous faisons actuellement un bon pas en avant. Je dirais que nous avons probablement quelques années de retard sur ce que nous voulions faire mais je ne pense pas qu'il y ait le feu dans la maison."

Interrogé sur la forme que pourrait prendre les prochaines règles du championnat, le président adjoint a expliqué que plusieurs options étaient possibles : "C'est lié au constructeur et nous verrons où les constructeurs veulent aller. Il est clair qu'une grande partie de l'industrie est motivée par des décisions politiques et qu'elle est en train de devenir très électrique. Je pense qu'il y a une énorme opportunité pour la FIA, et le sport automobile en général, de servir de banc d'essai pour de nombreuses solutions différentes."

"Nous avons l'hydrogène gazeux, l'hydrogène liquide, les véhicules hybrides, les véhicules électriques et les carburants durables. L'e-carburant, qui est 100% synthétique, est une possibilité aujourd'hui mais il est cher, même si le prix va baisser. Nous disposons d'un grand nombre d'options et de solutions différentes pour un grand nombre de problèmes différents et de disciplines différentes dans lesquelles nous pouvons adapter ces technologies également."

Ott Tänak

Toutefois, Reid ne croit pas au passage du WRC au tout électrique dans un avenir proche en raison des limites des batteries. "Je pense qu'avec ce que nous savons pour le moment, il est difficile d'imaginer [une transition au tout électrique] mais la technologie des batteries évolue déjà", a-t-il ajouté.

"Pour avoir conduit une Tesla, je sais que l'autonomie n'est pas aussi grande par temps froid qu'en été. Actuellement, il y a des restrictions. Je dirais que le tout électrique correspondrait à des disciplines qui ont [des épreuves] de courte durée et un accès facile à la recharge plutôt qu'à une discipline qui parcourt toute la campagne."

Le Rally1 peut encore attirer de nouveaux constructeurs

L'un des objectifs clés du Rally1 est d'inciter de nouveaux constructeurs à rejoindre le WRC grâce à des règles plus en harmonie avec le marché de l'automobile et les enjeux environnementaux. Jusqu'à présent, seuls les trois constructeurs du championnat (Toyota, Hyundai et Ford par l'intermédiaire de M-Sport) se sont engagés dans ce cycle de trois ans.

Ces règles n'ont certes pas encore attiré une nouvelle firme mais elles ont poussé Ford à augmenter son implication et son soutien envers M-Sport dans le développement de la Puma Rally1. Et Reid n'exclut pas la possibilité que les règles actuelles attire une nouvelle marque.

"Je ne dirais pas que je ne peux pas le voir", a-t-il répondu lorsque Motorsport.com l'a questionné sur la potentielle arrivée de nouveaux constructeurs en WRC. "Ford est un bon exemple : les règles pour cette année ont encouragé Ford à s'impliquer davantage. Je sais que de nombreuses personnes parlent de deux constructeurs et demi, mais il y en a probablement 2,7 ou 2,8 désormais."

"C'est très encourageant de voir tous les constructeurs impliqués saisir l'opportunité de ces nouvelles règles et [de voir] Ford, en tant que constructeur, augmenter son implication en conséquence. On pourrait certainement penser, en voyant cela, que c'est attrayant pour d'autres constructeurs."