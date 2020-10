La FIA valide l'hybride pour la prochaine génération de WRC

La technologie hybride va donc faire son apparition en WRC en 2022 où elle servira à donner un boost de puissance aux équipages lors des spéciales mais sera également utilisée sur la route pour les liaisons. Le travail de test sur ce nouveau système doit débuter en février prochain.

Sur un autre plan, afin d'améliorer la sécurité, les voitures Rally1 devront disposer d'un deuxième arceau de sécurité incorporé à la structure globale tubulaire pour augmenter sa rigidité en cas de tonneaux. La structure d'impact latérale est également renforcée, avec plus de matériau dans la zone des portières.

Les autres changements validés par le Conseil Mondial du Sport Automobile comprennent la réduction du nombre de moteurs par équipages (de trois à deux) et le retrait des valves à air frais des systèmes anti-lag, afin de réduire les coûts.

Le directeur du Rallye à la FIA, Yves Matton, a déclaré : "Pour ce qui est de l'avenir, la clé réside dans les éléments de la philosophie du Rally1 : premièrement, une technologie hybride et durable ; deuxièmement, l'amélioration de la sécurité ; et troisièmement, la réduction des coûts. Ces éléments sont encore plus importants maintenant que lorsque nous avons commencé à élaborer ces règles il y a deux ans."

"L'introduction de la voiture hybride était la clé pour obtenir l'engagement des constructeurs pour 2022 et c'est pourquoi il n'était pas possible d'envisager de reporter l'introduction de cette technologie dans le Championnat du monde des Rallyes. Nous devrions pouvoir communiquer davantage à ce sujet dans un avenir proche."

La FIA a également annoncé que l'électrification sera introduite en Rally2, les voitures recevant l'assistance d'un système de 48 volts. En tandem avec une petite batterie lithium-ion et un démarreur-générateur intégré entraîné par courroie, le système produit 10 ch supplémentaires.

Cette technologie standard, qui est actuellement largement utilisée sur les voitures privées, devrait être approuvée en septembre prochain avant d'entrer en vigueur pour le début de la saison 2022 du WRC2.