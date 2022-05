La FIA veut former des copilotes comme directeurs de course F1

Le sujet de la direction de course en Formule 1 est brûlant depuis que l'ancien pilote de rallye Mohammed Ben Sulayem a été élu à la présidence de la FIA, en fin d'année dernière. Son arrivée a fait suite à la controverse du Grand Prix d'Abu Dhabi, qui a entraîné la révocation du directeur de course de la F1, Michael Masi. Cette saison, la catégorie reine a décidé de faire tourner ce poste entre Niels Wittich et Eduardo Freitas, qui ont respectivement rempli cette fonction en DTM et en WEC. Freitas devrait d'ailleurs prendre ses fonctions pour la première fois lors du Grand Prix d'Espagne ce week-end.

Présent mercredi soir au dîner de gala du 50e anniversaire du Championnat du monde des Rallyes (en amont du Rallye du Portugal), Ben Sulayem a révélé que les copilotes de rallye pourraient être formés au poste de directeur de course pour les épreuves sur circuit, en raison des compétences organisationnelles et de la prise de décision dans des scénarios à haute pression nécessaires pour réussir en rallye.

Le président de la FIA croit "à 100%" que les copilotes qui suivraient la formation nécessaire de directeur de course pourraient gravir les échelons de la pyramide jusqu'à la F1.

"Honnêtement, nous sommes confrontés au défi d'avoir plus de directeurs de course, alors que devons-nous faire ?" a déclaré Ben Sulayem aux médias présents, parmi lesquels Motorsport.com. "Nous ne pouvons pas continuer à simplement les appeler, les acheter ou les louer. Nous devons nous assurer de les faire venir, de les recruter, de les former et d'en avoir plus de trois. Ce que je veux dire, c'est que nous devrions avoir une rotation. Mais quand je regarde l'efficacité et la structure des copilotes, je dirais qu'ils s'occupent du service, je me souviens qu'ils s'occupent de la planification du service, ils s'occupent de l'organisation, de l'itinéraire et du carburant. Tout est là."

Robert Reid, vice-président de la FIA, a remporté le WRC en 2001 en tant que copilote.

"Nous avons donc pensé à faire venir des gens de là-bas et à suivre bien sûr un processus de formation, puis voir si cela convient. Je crois, et je suis convaincu, que nous trouverons ces bons copilotes. Ce sera bientôt le cas et nous redoublons d'efforts avec l'équipe [de la FIA], mais je suis confiant."

Interrogé sur la possibilité de voir un copilote venant du WRC exercer en F1, Ben Sulayem se montre sûr de lui : "Devenir directeur de course en Formule 1, à 100%. OK, vous passez par la formation et vous les mettez dans d'autres catégories, vous les placez en WEC, sur des courses sur circuit et en Endurance, et ensuite vous les placez dans la pyramide et vous passez par le bon processus." Pour le moment, le président a ajouté ne pas avoir de noms en tête, mais est persuadé que son équipe trouvera les meilleurs candidats potentiels pour une telle tâche.