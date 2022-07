Une fin de rallye à valeur de répétition grandeur nature pour Hyundai

Une fois n'est pas coutume, les différentes Hyundai engagées sur le Rallye d'Estonie n'ont pas souffert jusqu'ici de problèmes mécaniques majeurs. Victimes plus souvent qu'à leur tour de soucis de fiabilité depuis le début de la saison, les i20 N ont en effet été épargnées par les aléas de la technique, mais le fait est qu'elles ne parviennent pas à tenir le rythme d'enfer imprimé par les Toyota de Kalle Rovanperä et d'Elfyn Evans.

On a pourtant cru qu'Ott Tänak, vainqueur sur ses terres lors de l'édition 2020 et qui s'était de nouveau battu pour la victoire l'an dernier, allait pouvoir contester la suprématie des GR Yaris ce week-end, surtout après un vendredi matin plutôt bien négocié et bouclé à la deuxième place. Mais l'Estonien a par la suite rapidement perdu pied, sanctionné de dix secondes de pénalité pour ne pas avoir utilisé le mode tout électrique de sa voiture pour rallier la première spéciale. Rétrogradé en troisième position, le Champion du monde 2019 a depuis semblé être coupé dans son élan et n'a fait que perdre du terrain par rapport aux deux hommes de tête.

Il a ainsi terminé la première étape à plus de 44" du leader, et la deuxième à plus de 1'11, et ne peut donc plus envisager la victoire à la régulière à domicile. La situation de son coéquipier Thierry Neuville n'est guère plus brillante : le Belge a en effet peiné à trouver la confiance nécessaire pour soutenir le gros rythme nécessaire pour espérer bien figurer en Estonie.

Celui qui est à la deuxième place du championnat n'occupe ainsi que le quatrième rang sur l'épreuve balte, à plus de 2'45 à l'issue de l'ES21 courue ce matin. À bonne distance de Tänak et jouissant d'une solide marge sur son plus proche poursuivant, Takamoto Katsuta, Neuville se retrouve donc esseulé ce dimanche et va simplement tenter de rallier l'arrivée sans encombre tout en essayant de prendre des points lors de la Power Stage, dont le départ est prévu pour 13h18 heure française – le Belge y a réalisé le meilleur temps lors des deux derniers rallyes, en Sardaigne puis au Kenya.

Les importants écarts constatés entre les différents concurrents, combinés au profil similaire de la prochaine manche en Finlande – rallye terre présentant lui aussi des routes très rapides, roulantes, et de nombreuses bosses – ont donc incité Hyundai à tirer un trait sur ses ambitions ce week-end pour mieux se concentrer sur l'épreuve suivante, qui aura lieu du 4 au 7 août.

"Cela a été une journée tranquille, sans réels problèmes", a expliqué Tänak à l'issue de la deuxième étape de son rallye national. "Nous avons découvert encore de nouvelles choses avec la voiture et nous avons fait quelques bons pas en avant, donc de ce point de vue, ça a été une journée productive. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour trouver une voie positive et aller de l'avant, en prévision du Rallye de Finlande. Il y a clairement des domaines dans lesquels nous devons progresser, mais le potentiel est là. Il nous faut plus de développement sur la voiture, c'est sûr, mais c'est encourageant. Il ne reste plus qu'une journée et pas grand-chose pour quoi se battre, mais le rallye en lui-même demeure assez intéressant. Les conditions changent constamment, et il faut que nous restions concentrés."

Neuville évolue à une bien solitaire quatrième position en cette fin de Rallye d'Estonie.

Solberg en grande forme samedi après-midi

Neuville, dont la voiture a semblé assez instable en début de week-end, a indiqué pour sa part que l'épreuve actuelle était mise à profit pour préparer la prochaine manche dans des conditions grandeur nature. "Nous avons saisi cette opportunité pour essayer différentes choses sur la voiture, mais dans l'ensemble il a surtout été question de tailler la route en sécurité", a-t-il confié. "Nous avons pu voir que nous sommes en difficulté dans certaines situations, sur lesquelles nous devons travailler, mais tout cela constitue une bonne préparation en vue du Rallye de Finlande, où nous espérons faire un pas en avant."

La troisième Hyundai alignée ce week-end et pilotée par Oliver Solberg a quant à elle pu s'illustrer en quelques occasions, notamment hier après-midi alors que les conditions d'adhérence étaient assez précaires. Le Suédois est ainsi passé près du scratch lors de chacune des trois dernières spéciales du samedi, n'échouant même qu'à un petit dixième d'Adrien Fourmaux sur la toute dernière ES, Toyota Tartu 2. Le fils du Champion du monde des Rallyes 2003, Petter Solberg, a néanmoins frisé la correctionnelle à la retombée d'un saut, lorsque sa i20 N a raccroché de biais par rapport à la route.

Fort heureusement, la dextérité du jeune pilote de 20 ans a fait le reste, et celui-ci a pu rattraper le coup in extremis au prix d'un magnifique sauvetage. "Les choses sont allées mieux aujourd'hui [samedi]", a-t-il ainsi indiqué. "Nous avons été capables d'attaquer et de réaliser quelques splits rapides. Je gagne progressivement en confiance dans la voiture. J'ai juste besoin de parcourir plus de kilomètres. Je n'ai jamais roulé sur ce type de routes en WRC. Nous avons eu une belle frayeur sur l'ES16 après avoir atterri dans une ornière. Ça c'est du rallye ! Je suis content d'avoir intégré plusieurs fois le top 4 dans l'après-midi, en améliorant mon rythme tout en n'attaquant pas trop fort. Nous allons continuer à travailler et à progresser."

Il reste encore trois spéciales à couvrir sur ce Rallye d'Estonie, avec en clôture la Power Stage Kambja 2, dont le départ sera donné à 13h18 heure française. Kalle Rovanperä demeure un solide leader, disposant de 40"8 d'avance sur Elfyn Evans à trois spéciales du but.