Le format des rallyes et les parcs d'assistance modifiés dès 2025

La semaine dernière, dans le cadre de sa feuille de route détaillée sur l'avenir du WRC, la FIA a annoncé une série de propositions. Elles comprennent des changements dans la réglementation technique, l'abandon de la technologie hybride et l'introduction de nouvelles règles pour le Rally1 à partir de 2026.

En plus de la révision technique, il est prévu de réorganiser l'aspect sportif du Championnat du monde des Rallyes. Selon le règlement actuel, les épreuves doivent comprendre au moins 300 kilomètres de spéciales chronométrées. Mais à partir de l'année prochaine, les organisateurs auront plus de liberté pour mettre au point le parcours et le format des rallyes, car le championnat vise à développer un calendrier comprenant un mélange d'épreuves d'endurance et sprint.

Tous les rallyes devront se terminer par une Power Stage le dimanche, tandis que le nombre de kilomètres chronométrés par spéciale au cours d'une saison sera maintenu à son niveau actuel. Des formats moins stricts pourraient se traduire par l'introduction d'un plus grand nombre d'assistances à distance et par une dépendance réduite à l'égard du parc d'assistance. Certaines épreuves pourraient s'éloigner du traditionnel format en trèfle introduit par David Richards, lorsqu'il était en charge du WRC, il y a 20 ans.

Le parc d'assistance sera également revu, les structures d'équipe étant fournies localement pour réduire les coûts et offrir une plus grande flexibilité. En outre, le personnel dépêché sur les épreuves sera limité. Le Rallye de Sardaigne de cette année donnera un aperçu du format sprint, avec une épreuve s'étalant sur 48 heures.

Selon Richards, qui fait partie du groupe de travail de la FIA à l'origine de ces propositions, des changements plus généralisés concernant les épreuves et les parcs d'assistance devraient prendre effet à partir de l'année prochaine. Les plans visant à plafonner le personnel seront mis en œuvre par étapes au cours des deux prochaines années.

David Richards Photo by: FIA

"Cela entrera en vigueur dès que possible, l'année prochaine", a déclaré Richards à plusieurs médias, dont Motorsport.com. "En ce qui concerne le [plafonnement du] personnel, nous n'avons pas encore réfléchi à son application, mais j'espère que nous pourrons le mettre en place l'année prochaine. C'est courant dans d'autres catégories du sport automobile, donc je ne pense pas que ce soit un gros problème à appliquer et cela nous aidera."

"En ce qui concerne les parcs d'assistance, nous pouvons les mettre en place dès l'année prochaine. Il s'agit de libérer les organisateurs afin qu'ils puissent gérer les événements sans les contrôles qui leur ont été imposés ces dernières années."

Richards a ajouté que l'abandon du format actuel s'expliquait par le fait que les progrès technologiques avaient permis de résoudre les anciens problèmes de communication ayant rendu nécessaire la mise en place d'un parc d'assistance central.

"Nous avons examiné les événements, ils ont été restreints par la logistique ces dernières années et limités à un service centralisé", a-t-il expliqué. "Il vaut probablement la peine de revenir 20 ans en arrière pour expliquer pourquoi nous avons mis en place un service centralisé. À cette époque, la communication était médiocre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui."

"Nous avions des problèmes de sécurité lors de nombreux événements où nous devions mettre plus de personnes sur les spéciales, plus de commissaires et plus de sécurité. C'était la priorité de l'époque et c'est pourquoi le service centralisé a été mis en place pour que vous, les journalistes, puissiez avoir accès aux pilotes régulièrement au cours de la journée et pour que nous puissions contrôler la sécurité et améliorer la communication."

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Photo de: Tomek Kaliński

"Tous ces problèmes sont maintenant en grande partie résolus, ce qui nous permet d'avoir plus de liberté dans l'organisation et dans la disposition des événements, et de nous offrir une plus grande variété. Il y aura des événements auxquels [le format en trèfle] conviendra et d'autres auxquels il ne conviendra pas. Je pense qu'un parcours plus linéaire conviendrait à certains rallyes et nous permettrait de varier les plaisirs."

Richards affirme que la FIA est "ouverte d'esprit" en ce qui concerne le format endurance des rallyes, ce qui pourrait permettre à des épreuves comme le Rallye Safari de revenir à des spéciales plus longues et plus traditionnelles. Il a également admis que "tout [était] sur la table" en ce qui concerne la perspective d'un retour des rallyes à surface mixte à l'avenir.

"Je pense que nous sommes ouverts d'esprit", a-t-il ajouté. "Nous essayons de donner aux organisateurs une plus grande marge de manœuvre et une plus grande liberté pour mettre au point le rallye qui leur convient. Avec le Kenya, ils voulaient sortir de Nairobi et avoir une deuxième base à Mombasa, par exemple, et faire quelque chose de ce genre."

"Examinons ce qu'ils proposent et voyons si cela convient. Nous ne disons pas oui, nous ne disons pas non, mais nous disons certainement qu'il faut examiner ces idées et voir si cela fonctionne pour le Championnat du monde des Rallyes. Pour l'instant, je pense que nous avons été trop normatifs. Nous avons créé une formule pour laquelle tout le monde a dû travailler dur et je pense que ce n'est pas nécessairement dans l'intérêt du championnat pour l'avenir."