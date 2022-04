Adrien Fourmaux a dû abandonner au Rallye de Croatie

Adrien Fourmaux a été surpris par une plaque d'humidité pendant la troisième spéciale ce vendredi, ce qui a entraîné une sortie de route de sa Ford Puma et le passage à travers une haie, avant de s'arrêter dans le jardin d'une propriété résidentielle. Avant l'accident, le Français était en huitième position après un début d'épreuve solide ; c'est le troisième incident lors de ses quatre derniers rallyes.

Après évaluation des dégâts au parc d'assistance, le directeur de l'équipe M-Sport, Rich Millener, a confirmé que son équipe ne serait pas en mesure de réparer la voiture pour permettre à Fourmaux de reprendre le volant ce samedi. "Concernant Adrien, le châssis est malheureusement trop endommagé, nous ne pouvons pas le réparer", a déclaré Millener à Motorsport.com.

"Le support supérieur est le problème et essayer de le remplacer et d'en remonter un nouveau serait trop difficile avec le reste de la voiture qui est assemblé autour. Nous risquons d'endommager d'autres parties en essayant de la réparer et nous devons tenir compte du fait que nous avons le Portugal dans deux semaines."

"Même si nous aimerions donner à Adrien un peu plus de kilomètres, nous ne pouvons pas prendre le risque d'essayer de la réparer et de reconstruire une voiture qui ne serait peut-être pas aussi bonne qu'elle peut l'être pour le reste du week-end."

Adrien Fourmaux

Après trois abandons consécutifs en début de saison, Millener assure que l'équipe va essayer d'aider Fourmaux à traverser cette période compliquée de sa carrière. "Il est clair, d'après les statistiques, que c'est sur l'asphalte qu'il commet des erreurs. Il est réellement contrarié par celle-ci car il essayait vraiment de faire un rallye raisonnable et propre, et il n'avait pas fait d'erreurs jusqu'à ce moment-là et n'attaquait pas trop fort."

"Il y a quelques petites choses que nous pouvons tous apprendre sur la façon de l'aider à éviter cela à l'avenir, mais le recul est quelque chose de merveilleux quand vous arrivez dans cette situation. C'est délicat, mais nous allons travailler avec lui et essayer de le remettre sur la bonne voie pour le Portugal."

La sortie de Fourmaux a entraîné l'un des trois abandons de l'équipe dans ce qui s'est avéré être un vendredi particulièrement décevant. Pierre-Louis Loubet a en effet été contraint à renoncer à sa journée après avoir subi trois crevaisons en l'espace de deux spéciales, tandis que Gus Greensmith a également connu le même scénario. La dernière du Britannique, survenue lors de la liaison avec le parc d'assistance, lui vaudra une pénalité de temps pour s'être présenté en retard.

La voiture de Craig Breen a jusqu'à présent été épargnée et se trouve en quatrième position avant le samedi, mais à 1'35 du leader du rallye, Kalle Rovanperä.