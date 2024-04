Fourmaux : Le simulateur Ford rend la Puma plus performante

Bien que Ford ne soit pas actuellement engagé en WRC avec une équipe d'usine à part entière, la marque à l'ovale bleu apporte son soutien à la structure M-Sport, ce qui comprend l'accès au simulateur du Ford Performance Technical Centre aux États-Unis, afin d'aider au développement de la Puma.

Et selon Adrien Fourmaux, les récentes séances dans le simulateur ont joué un rôle dans l'amélioration des performances de la Ford sur asphalte. En Croatie, épreuve se disputant sur cette surface, M-Sport a installé un nouvel aileron arrière, première évolution visible de la voiture cette année. Fourmaux y a remporté deux spéciales, dont une impressionnante victoire dans la Power Stage, ce qui lui a permis d'inscrire 13 points au championnat.

"Je suis très heureux car nous avons beaucoup progressé avec la voiture depuis le Monte-Carlo", a déclaré Adrien Fourmaux à Motorsport.com. "La voiture n'était pas bonne du tout sur l'asphalte, nous avions beaucoup de difficultés, mais nous avons fait beaucoup de progrès dans le simulateur et lors des essais."

"Nous étions un peu en recherche au début du rallye [de Croatie] mais, après le vendredi après-midi, où j'ai fait un deuxième temps [dans l'ES8, ndlr], j'ai trouvé de très bons réglages. Nous avons fait un grand pas en avant mais il y a des choses que nous devons encore améliorer et nous travaillons dessus pour gagner du temps."

"C'est vraiment positif et nous sommes beaucoup plus proches [des avant-postes]. Nous nous sommes battus avec Ott [Tänak] tout au long du week-end. [Le simulateur] fonctionne et je suis vraiment heureux que nous ayons fait du bon travail avec la voiture, et qu'elle ait fonctionné sur ce rallye. Nous l'utilisons comme un outil pour rendre la voiture plus rapide et cela fonctionne."

Richard Millener, team principal de M-Sport, estime que l'accès au simulateur de Ford est précieux pour l'équipe britannique dans sa lutte avec les autres structures du Championnat du monde, qui sont, elles, des équipes d'usine de Toyota et Hyundai.

"Évidemment, il n'y a qu'un certain nombre de choses que l'on peut faire avec [le simulateur] mais cela nous permet d'être un peu plus efficaces avant les essais, car les règles sur les essais sont assez restreintes", a-t-il expliqué à Motorsport.com.

"Cela permet également aux pilotes d'avoir un peu plus de retours avec les ingénieurs et l'équipe de design et de les faire réfléchir en permanence sur ce que nous pouvons faire. Cela nous donne un peu plus de liberté pour trouver des idées originales que nous n'aurions jamais essayées dans la réalité et pour voir ce qui se passe."

"C'est formidable que [Ford] nous soutienne avec ces choses-là mais il y a des limites car le rallye est très différent de la course sur circuit, pour laquelle les simulateurs sont conçus pour l'instant. Cela fait partie de l'aide que Ford nous apporte, et que tout le monde ne connaît pas, et nous sommes reconnaissants de la valeur que cela représente pour notre entreprise."