Le nouveau copilote de Craig Breen désormais connu

Quelques jours après l'annonce de la fin de carrière de Paul Nagle, on connaît déjà le nom du remplaçant du coéquipier de Craig Breen chez M-Sport. C'est en effet James Fulton qui s'installera aux côtés du pilote irlandais dès le Rallye du Japon, dernière manche de l'année qui se déroulera du 10 au 13 novembre prochains, avant de prendre part à l'intégralité de la saison 2023. Nagle aura quant à lui le droit à une dernière danse à l'occasion du Rallye de Catalogne, qui aura lieu la semaine prochaine, 20 ans tout juste après le début d'une carrière en WRC ponctuée par cinq succès (tous acquis avec Kris Meeke) et 18 podiums.

De l'expérience déjà accumulée en 2022

James Fulton a pour sa part participé au WRC2 cette saison auprès du pilote Josh McEarlean. Pour faciliter sa transition vers le Rally1, l'Irlandais a déjà pris part à des essais avec Breen en amont de certaines épreuves. "Je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que je suis ravi de bénéficier de cette opportunité, c'est quelque chose que je visais depuis quelque temps désormais", a sobrement déclaré Fulton. "C'était quelque chose de naturel, comme pour tout copilote qui aspire intégrer un jour le haut niveau. Je travaille avec Craig depuis quelque temps à présent, et j'ai participé à plusieurs essais avec la [Ford] Puma, donc je suis vraiment impatient de développer une bonne relation avec lui, avec la voiture ainsi qu'avec l'équipe. Je suis impatient d'être dans [la voiture] et faire le meilleur boulot possible."

S'il a de son côté reconnu qu'évoluer sans Nagle à l'avenir sera quelque peu étrange, Breen se montre confiant quant aux capacités de Fulton à bord de la Ford Puma #42. "Paul [Nagle] et moi parlons de cela depuis pas mal de temps, et je comprends tout à fait sa pensée", assure-t-il. "Cela fait longtemps qu'il évolue au plus haut niveau, et il désire à présent passer plus de temps avec sa famille."