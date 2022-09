En Grèce, Loeb a souligné le besoin d'un pilote de pointe chez M-Sport

Le duel qui se profile entre Toyota et Hyundai pour le titre en cette fin de saison, et qui a d'ailleurs gagné en intensité lors des trois dernières manches, nous a presque fait oublier M-Sport. La structure anglaise s'est cependant chargée de se rappeler au bon souvenir de tous lors du Rallye de l'Acropole, trustant la tête de course à l'issue de la première étape par l'intermédiaire de Sébastien Loeb et Pierre-Louis Loubet.

L'épreuve grecque a constitué un véritable rayon de soleil dans une saison bien terne jusqu'ici pour M-Sport, distancé au championnat constructeurs par ses rivaux. L'équipe a certes manqué de peu le podium, sur lequel elle n'a d'ailleurs plus figuré depuis plus de trois mois et le Rallye de Sardaigne (Craig Breen y avait terminé à la deuxième place derrière Ott Tänak), mais au moins a-t-elle rasséréné par la performance globale de ses représentants.

Et notamment de Loeb, qui a été une nouvelle fois son fer de lance en donnant le rythme en début de rallye tout en dispensant de précieux conseils techniques. Le Français, qui participait en Grèce à sa quatrième pige pour le compte de M-Sport, a ainsi constitué une vraie aide pour ses coéquipiers, Gus Greensmith en tête. "Après un passage pour le moins difficile en milieu d'année, c'est bon d'avoir eu un autre regard, surtout quand c'est celui d'un nonuple Champion du monde", a déclaré l'Anglais auprès du site officiel. "Vous savez en permanence quel est le rythme [optimal] car Séb est aux avant-postes, donc à partir de là nous pouvons nous situer et savoir si nous sommes trop loin. C'est une grande aide."

Le potentiel de la Puma confirmé

Du côté de la direction de M-Sport, où on a longtemps affirmé que la Ford Puma Rally1 était à-même de viser les avant-postes pour peu qu'elle soit correctement exploitée, on est satisfaits d'avoir vu la voiture constituer une candidate crédible à la victoire en Grèce. "Je pense que ce que nous avons réalisé le vendredi correspond exactement à ce que nous souhaitons montrer [en termes de performance]", a ainsi expliqué le manager de l'équipe, Richard Millener. "C’est-à-dire une journée complète à prouver que la voiture et l'équipe sont dans le coup. Par ailleurs le samedi, sur les longues spéciales, nous étions sur un pied d'égalité [au niveau du rythme] avec Tänak."

"Ça va venir, ça va fonctionner pour nous. Vous pouvez vivre des débuts de week-ends horribles et finir de manière fantastique, c'est d'ailleurs ce qu'a fait Hyundai […]. Espérons que ce soit quelque chose que nous puissions faire également dans pas si longtemps ! Comme je l'ai dit, nous ne perdons pas espoir, nous ne sommes pas abattus. Nous avons encore trois rallyes devant nous cette année."

Même son de cloche du côté de Malcolm Wilson, qui a été pour le moins surpris par le rythme affiché par ses troupes le vendredi. "Je n'ai jamais perdu de vue ce que nous pouvions faire ensemble", a certifié le responsable anglais à nos confrères de DirtFish.com. "Mais le fait de débarquer sur un rallye comme celui-ci et de se retrouver premier et deuxième à la fin de la première journée… [m'a bluffé]."

Loeb a une nouvelle fois survolé la concurrence lors du Rallye de l'Acropole.

M-Sport a semblé bénéficier d'un supplément d'âme à chaque fois que Loeb a été présent dans ses rangs cette saison. Il y a bien sûr eu cette victoire mémorable en ouverture du championnat au Rallye Monte-Carlo, la 80e dans sa carrière, mais il faut aussi se rappeler que l'Alsacien menait la danse au Portugal et qu'il évoluait dans le top 5 au Safari Rally avant de devoir, dans les deux cas, abandonner.

De solides performances qui sont autant d'arbres qui cachent la forêt chez M-Sport, en mal de repères sitôt que son pilote fétiche est absent. Dans ces conditions, le supposé manque de compétitivité ne peut être utilisé comme excuse. Trouver un pilote de pointe pour l'an prochain apparaît donc comme une nécessité absolue pour espérer se mêler à la lutte avec Toyota et Hyundai. Et la solution ne viendra sans doute pas de Loeb, qui a certes admis vouloir participer à d'autres rallyes au volant de la Puma, mais ne peut honorer que des participations éparses compte tenu de ses nombreux engagements en 2023.

Débauché de chez Hyundai l'hiver dernier, Breen a pour sa part déçu les espoirs fondés en lui par M-Sport, avec une série de trois abandons successifs entre l'Estonie et Ypres tout juste stoppée par une cinquième place en Grèce. À sa décharge, l'Irlandais est dans une année de transition et il sera intéressant de voir sa progression lors de la dernière année de son contrat l'an prochain.

Vers un retour de Tänak ?

Reste Loubet, qui a lui aussi brillé au Rallye de l'Acropole et a sans doute marqué des points auprès de son employeur. Le Corse souhaiterait en effet prendre part à un programme complet à l'avenir, ce qui lui permettrait de gagner en expérience et de détenir une réelle dynamique afin de pouvoir s'affirmer en leader de l'équipe. Nul doute que le type de prestation dont il a été l'auteur lors de l'épreuve hellénique constituera un solide argument lors d'éventuelles négociations.

Dernière option, et non des moindres, M-Sport pourrait avoir recours au service de Tänak. L'Estonien est loin d'être un inconnu au sein de l'équipe pour y être passé il y a quelques années, ce qui suppose des automatismes déjà acquis et donc une intégration plus rapide. Déçu par la décision de Hyundai d'avoir figé les positions lors de la dernière journée du Rallye de l'Acropole, le Champion du monde 2019 pourrait ainsi être tenté d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Pour son intérêt, et celui de M-Sport.

Déçu par Hyundai, Tänak pourrait être tenté par un retour chez M-Sport dès 2023.