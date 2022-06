Greensmith furieux face à l'inaction des commissaires sur son accident

On en sait plus sur les circonstances qui ont amené Gus Greensmith à se débarrasser du parebrise de sa Puma Rally1 lors de l'ES8. La voiture du pilote M-Sport s'était alors retrouvée bloquée sur le flanc gauche après son passage dans une ornière située à l'extérieur d'un virage à droite.

Greensmith et son copilote Jonas Andersson se sont ainsi retrouvés bloqués à l'intérieur de leur voiture pendant trois minutes, alors qu'ils étaient pourtant à proximité de commissaires témoins de l'accident.

Face à l'inaction de ces derniers, Greensmith a été forcé de s'extraire en dégageant à coups de pied le parebrise, Andersson s'extirpant tant bien que mal peu après. Il faut dire que l'Anglais s'était préparé à un tel exercice après avoir vu la Hyundai d'Oliver Solberg prendre rapidement feu en raison d'un échappement brûlant lors du Rallye de Croatie en avril dernier.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre un Greensmith furieux manifester par le geste et par le verbe son mécontentement à l'encontre des commissaires sur les lieux de l'accident. Celui-ci est revenu sur cette séquence à l'assistance, et s'il a retrouvé son calme, il n'en demeure pas moins perplexe quant à l'attitude de ceux qui étaient censés lui venir en aide.

D'autant plus que la voiture indiquait une lumière verte au niveau du système hybride, signifiant qu'une intervention pouvait être réalisée sans danger. "Nous étions simplement en train de rouler pour essayer de finir le rallye", a détaillé Greensmith auprès de Motorsport.com.

"Nous sommes arrivés dans un long virage à droite qui se refermait, et il y avait des ornières. C'était la même chose l'an passé, et j'avais mis une mention spéciale à ce sujet dans les notes, mais j'ai quand même mis l'arrière de la voiture [dans l'ornière] et je n'ai pas pu éviter de basculer. Nous nous sommes retrouvés bloqués dans la voiture pendant trois minutes car les commissaires ne nous ont pas porté assistance. J'ai dû dégager le parebrise en donnant des coups de pied afin de m'extraire de la voiture, car j'avais vu la voiture d'Oliver [Solberg] prendre feu [dans des circonstances similaires en Croatie]. J'ai donc eu la pulsion de sortir de là rapidement. Si la voiture indiquait une lumière verte, il n'y avait aucune raison pour que les commissaires n'interviennent pas."

Greensmith espère être en capacité de reprendre la compétition demain

Greensmith a finalement réussi à remettre sa voiture sur ses quatre roues et à rallier l'arrivée, mais a dû enfiler des lunettes de protection pour pouvoir continuer à rouler sans risquer d'être aveuglé par la poussière s'infiltrant irrémédiablement par l'avant de l'habitacle.

"Pour être honnête cela n'a pas été si horrible que cela de rouler avec ces lunettes", a concédé l'intéressé. "Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais c'était assez appréciable, c'est quelque chose que je n'avais pas fait auparavant, mais à plus de 150 km/h c'est assez difficile de respirer. J'ai roulé assez doucement pour m'assurer de voir la fin de la spéciale."

Greensmith et Fourmaux les mains dans le cambouis

Peine perdue pour l'Anglais, qui a tout de même été contraint d'abandonner un peu plus tard en raison de problèmes de refroidissement consécutifs à sa sortie de route. Le pilote M-Sport avait connu jusque-là une première étape déjà compliquée avec une crevaison sur l'ES4 au cours de laquelle il avait perdu plus de 13 minutes.

"Le rallye avait plutôt bien commencé, mais ensuite ça n'a cessé d'empirer", explique Greensmith. "Je ne veux pas vraiment commenter les autres choses qui se sont passées. Ce n'était pas mon intention de commettre une erreur aujourd'hui, et ce n'était certainement pas ma façon de rouler [que de prendre des risques], mais cela a fini de la sorte. J'aimerais pouvoir reprendre la compétition demain, on va voir."

Greensmith fait partie des trois pilotes à avoir abandonné ce samedi sur le Safari Rally. Son coéquipier Adrien Fourmaux a en effet été contraint de renoncer peu de temps après en raison d'un bris de transmission, au même titre qu'Ott Tänak, qui s'est retiré sur la dernière spéciale courue dans la matinée.

À noter que Greensmith et Fourmaux ont déjà mis la main à la patte pour avoir une chance de repartir demain, venant en aide à leurs mécaniciens à l'assistance pour tenter de remettre d'aplomb leurs voitures respectives.